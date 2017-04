Las FFAA, con base en un mandato constitucional, deben proceder al recuento voto a voto

Alfonso Pérez Serrano ejerciendo su derecho ciudadano

Detalles Publicado el Martes, 18 Abril 2017

Alfonso Pérez Serrano, ejerciendo su derecho ciudadano y sin ninguna filiación política. Fotos/ecuadorenvivo

Alfonso Pérez Serrano, ejerciendo su derecho ciudadano y sin ninguna filiación política, en rueda de prensa ofrecida hoy en la rotonda del Parque Seminario, en pleno centro de Guayaquil, argumentó que en el tortuoso proceso electoral "parecería ser que el Gobierno Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) siguieron al pie de la letra lo que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos define como fraude electoral para consumar el fraude del 2 de abril".

Para Pérez, el fraude electoral abarca desde la falta de depuración del padrón electoral, árbitros electorales parcializados, uso de bienes públicos, inequidad, falta de transparencia en los escrutinios, entre otros. "El Ecuador no se puede dar el lujo tener un presidente ilegítimo, caso contrario no podrá gobernar...en este punto quiero hacer un llamado a los señores miembros de las Fuerzas Armadas, en especial a los coroneles, para que cumplan el mandato del artículo 158 de la Constitución, conozco que el lunes de la semana pasada el Consejo de Generales de las FFAA habría abordado este tema, y tras la amenaza que se les aplicaría el Código Integral Penal (Coip) habrían decidido incumplir con dicha norma constitucional", enfatizó.



"Sin son ellos (los militares) los obligados a garantizar y proteger las libertades y derechos, ¿por qué no lo hacen?, ¿qué ejemplo están dejando?", cuestionó Pérez. "¿Acaso se están convirtiendo en el brazo armado de un régimen socialista del Siglo XXI, el mismo movimiento político que tiene a nuestra hermana república de Venezuela sumido en una guerra civil? Hacía allá estamos yendo, si en el Ecuador se consuma este malhadado proceso electoral, los ciudadanos tenemos el derecho de que las FFAA, con base en un mandato constitucional, procedan aun recuento total de los votos, también tienen en su poder copias de todas las actas...", sentenció.

Para que el próximo gobierno sea legítimo se deben despejar todas sombras de dudas sobre su legitimidad, acotó.

Mencionó que el recuento parcial de los votos en el Coliseo General Rumiñahui es una "burla, es un circo".

Esta es una lucha que nace de la ciudadanía

"Yo no voté por el señor Lasso en la primera vuelta, no estoy afiliado a ningún partido político, pertenezco a un colectivo ciudadano, esta no es una lucha a favor del señor Guillermo Lasso, es una lucha que nace de la ciudadanía", aclaró Alfonso Pérez a los periodistas presentes.

2Estas acciones superan ampliamente a los partidos políticos y a los líderes políticos, cuando la ciudadanía se convoca sola no necesita de un mesías para que nos diga por lo que tenemos que luchar, tenemos derechos como el que estoy ejerciendo este momento, derecho a protestar, derecho a resistir, ante la violación de nuestros derechos libertades y garantías constitucionales".

Y agregó: "No estamos en las calles para defender ningún proyecto político, estamos por encima de los partidos políticos, defendemos los derechos de la ciudadanía", sentenció.

