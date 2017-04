AbdalÃ¡ Bucaram: â€˜No hay razÃ³n para que no prescriba el juicio de la mochilaâ€™

Diario El Comercio de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 18 Abril 2017

Para este viernes (21 de abril del 2017) está planificada una reunión en Panamá, en la que dirigentes de Fuerza Ecuador (FE) y allegados al expresidente Abdalá Bucaram analizarán el retorno del exmandatario al país. Ayer, él estuvo en Houston-EE.UU. en un chequeo médico y vía telefónica se refirió a la organización, pues asegura que por su condición de asilado no puede hablar de lo político.

¿Qué exactamente está planificado para el viernes en Panamá? ​

La reunión comenzará a las 19:00 en el hotel Plaza Paitilla y está previsto que asistan personas como Alfredo Adum, Omar Quintana, mi hermano Jacobo Bucaram. Además, estarán mis hijos Dalo y Jacobito.

Pero la Corte Nacional de Justicia (CNJ) todavía no ha notificado la prescripción oficial del juicio sobre la Mochila Escolar. Solamente hay el pronunciamiento sobre los Gastos Reservados.

En el caso de la Mochila Escolar ya hemos planteado un pedido y no hay una razón para que no la respondan favorablemente. Deberían pronunciarse esta misma semana, pues la ley es tan clara que no haya nada más que hacer ahí. Es una cuestión de trámite formal.



Más: Abdalá Bucaram: ‘No hay razón para que no prescriba el juicio de la mochila’

0 0 0 s2smodern

powered by social2s