Excandidatos de Unidad Popular denuncian al diario público

Detalles Publicado el Martes, 18 Abril 2017

Excandidatos a la Asamblea Nacional por Unidad Popular -exMPD-, que también se autonombran como miembros y exmiembros de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), presentaron ayer una denuncia en contra de EL TELÉGRAFO por el supuesto delito de “linchamiento mediático” al excandidato de la alianza CREO-SUMA, Guillermo Lasso.

Pamela Guerrero, candidata a la Asamblea Nacional por UP y autodenominada como Coordinadora nacional de FEUE, y Paolo Vega, estudiante de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Jurisprudencia, aseguraron que este medio de comunicación desde octubre del año anterior habría cometido el delito de linchamiento mediático en contra del banquero Guillermo Lasso.

Para el 31 de diciembre los jóvenes presentan ante la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) la denuncia donde aseguran se emitió información no contrastada y no verificada. La principal de ellas, el tema del feriado bancario que, según los denunciantes se trata de una falacia pues el banquero no habría participado en el hecho.



