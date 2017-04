Tribunal Cotencioso no da paso a reconteÃ³ total de votos; recuento del CNE serÃ¡ sobre 3.865 actas objetadas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 17 Abril 2017

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no dio paso a la solicitud de la Alianza Creo-Suma de recontar el 100 % de las actas del escrutinio de las elecciones del 2 de abril pasado. El TCE notificó al procurador común de la alianza Creo-Suma, Carlos Padrón Romero, dicha resolución.

Mientras tanto, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo Bahamonde, recordó que una vez proclamados los resultados en la Audiencia Nacional de Escrutinio y abierto el proceso para la presentación de los recursos, la Alianza CREO-SUMA y el Movimiento Alianza PAIS presentaron sus objeciones, el pasado 12 de abril. Dichas solicitudes se resolvieron en los plazos correspondientes y el Pleno del CNE dispuso el reconteo del 100 % de los votos de las actas objetadas.

Explicó que la alianza CREO-SUMA objetó 4.243 actas con supuestas inconsistencias. Sin embargo, tras la revisión respectiva, se verificó que solo presentaron 3.741. De esas, había 299 duplicadas. Es decir, en realidad entregó 3.442 actas únicas objetadas.

En tanto, el movimiento Alianza PAIS entregó 714 actas con supuestas inconsistencias. Tras el análisis, se constató que 178 eran duplicadas. Por consiguiente, en total solo 536 actas únicas objetadas.

Cotejando las actas entregadas por CREO-SUMA y por Alianza PAIS, se determinó que ambas agrupaciones objetaron 113 actas en común. Por tanto, se determinó que hay 3.865 actas objetadas por las organizaciones políticas que participaron en la segunda vuelta efectuada el pasado 2 de abril. Sobre esta base, el Pleno del CNE decidió dar paso al reconteo, voto a voto del 100% de las actas objetadas, que representan aproximadamente 1'275.450 votos.

Sobre el anuncio de representantes de la alianza CREO-SUMA que han señalado que no asistirán al reconteo, el titular del organismo electoral manifestó que esta actitud será juzgada por la ciudadanía. "El que asista o no la organización política es de su absoluta responsabilidad. Esta decisión no retrasará ni deslegitimará la decisión del CNE", precisó.

Con respecto a la apelación presentada por la alianza CREO–SUMA ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Juan Pablo Pozo señaló que es inédito que una organización política solicite el reconteo de votos de las actas objetadas, la administración pública le dé paso al 100 % de su pedido y la accionante apele a la decisión.

Detalló que para el desarrollo del reconteo participarán 700 funcionarios de la institución. Asimismo, estarán acreditados los delegados de los binomios por cada mesa escrutadora. También, estarán presentes observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).

También se contará con el acompañamiento de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, quienes darán seguridad al interior y exterior del lugar. Asimismo, están invitados representantes de gremios y de la academia, autoridades locales y medios de comunicación.

Para brindar todas las garantías al proceso, el titular del organismo electoral manifestó que se ha realizado el despliegue logístico y técnico correspondiente en el Coliseo General Rumiñahui. Señaló que para el proceso, se han planificado 250 mesas en proceso centralizado de reconteo. Además informó que el traslado de los paquetes electorales a las bodegas electorales y posteriormente, al lugar del reconteo, está a cargo de miembros de las Fuerzas Armadas.

Con respecto a la duración del proceso, el Presidente del CNE señaló que se aspira a que este culmine mañana mismo alrededor de las 20h00. Una vez finalizado el proceso, el Pleno del CNE sesionará para conocer los resultados finales y estos serán informados a las organizaciones políticas.

