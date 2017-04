Críticas a un proyecto de ley de AP para ‘fortalecer’ rol del CPC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 17 Abril 2017

Luego de la campaña electoral en la que rondó la propuesta de eliminar o modificar el rol del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), Alianza PAIS propuso en la Asamblea un proyecto de Código para “fortalecer” ese órgano, entregándole nuevas facultades, como regular a las organizaciones sociales y sancionar con multas e impedimentos para ejercer un cargo público o ser candidato a elección popular por periodos de cinco años.

El proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social fue presentado por la oficialista Johanna Cedeño.

El articulado implementa un nuevo Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, que regule los requisitos y procedimientos para otorgar personería jurídica a las organizaciones sociales.

Ahora los colectivos están sujetos al Decreto 16, y aunque no se plantea su derogatoria, dispone que en adelante las regulaciones estén a cargo del CPC, que deberá crear un Subsistema de Registro Único de Organizaciones Sociales. Ahí los grupos deberán entregar información de sus metas, sus directivas, y someterse a la aprobación de los estatutos, incluso del Ejecutivo, en el caso de corporaciones y fundaciones.

Serán disueltas por desviarse de los fines para los que fueron creadas, incumplir sus estatutos, y “dedicarse a actividades de política partidista que atenten a la seguridad interna y externa del Estado o que afecten a la paz pública”.

Esperanza Martínez, parte de la organización Acción Ecológica, resalta la “gravedad” de esta normativa, y al parecer lo que se está haciendo es “creando las condiciones para que la censura a las organizaciones esté legalizada”. “Esto es muy grave, hacen que el Decreto 16 tenga un peso muy grave, con un código”, expresó.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) también cuestionó el proyecto en un extenso comunicado, que analiza aspectos de la iniciativa a los que califican de “discrecionales”.

Se preguntan, por ejemplo, “¿Qué dimensiones y alcances tiene la paz pública? ¿Cómo se determina y/o cuantifica?”, y consideran que se puede llegar a “generar un control desmedido respecto del desarrollo y vida de las organizaciones”.

Este Diario intentó comunicarse con la asambleísta Cedeño, pero no respondió.

Este cuerpo legal refiere regulaciones a iniciativas electorales como la consulta popular, revocatoria de mandato, la consulta previa en comunidades indígenas, y otras.

Y al regular el rol del CPC, le otorga el poder de emitir sanciones administrativas por incumplimiento de los mecanismos de control social y participación de los funcionarios.

Entre aquellas, que el servidor pague un salario básico por no presentar su informe de rendición de cuentas en el plazo establecido; tres por no entregarlo completo; o seis por no rendir cuentas. También se le impedirá ejercer el cargo por cinco años, o ser candidato a cualquier dignidad ese mismo periodo.

Fuente: El Universo

