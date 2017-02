Monserratt Bustamante y candidatas de Centro Democrático exigen lista de implicados en caso Odebrecht

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

La candidata a Vicepresidenta de la República en binomio con Paco Moncayo, Monserratt Bustamante, y las aspirantes a la Asamblea Nacional por Centro Democrático, lista 1, solicitaron con firmeza que se haga pública la lista de los funcionarios ecuatorianos que presuntamente recibieron coimas para beneficiar con contratos a la constructora brasileña Odebrecht.

“Es inadmisible que en otros países, como Perú, Argentina, Chile, Colombia, ya se sepan nombres, apellidos y existan personas detrás de las rejas y en Ecuador no pasa nada. Es inaceptable, y como mujeres alzamos nuestra voz, que se quiera dar la lista después de las elecciones”, dijo Bustamante en una rueda de prensa conjunta desarrollada en la sede del movimiento naranja que lidera Jimmy Jairala.

En la mesa directiva, a Bustamante la acompañaron María de Lourdes Valdivieso, Nathaly Toledo, Verónica Llaguno, Catalina Ayala, candidatas por los Distritos 1, 2, 3 y 4 de Guayas, en su orden; y Yolanda León, aspirante a la Asamblea por la provincia de Esmeraldas.

“Las mujeres unidas decimos basta a la corrupción. Somos mujeres con las manos limpias, que podemos mirar de frente. Es inaceptable que nos digan que en el caso Odebrecht enviaron un informe y que como está en portugués no han podido darnos la información. Los nombres en cualquier idioma se escriben de la misma manera. Por tanto no queremos más engaño. Queremos saber la verdad”, acotó la vicepresidenciable.

Sobre el mismo tema, Nathaly Toledo dijo que con la fortaleza que caracteriza a las mujeres estaban reunidas para exigir, de manera conjunta, que se presente la lista de los implicados en el caso Odebrecht.

La comunicadora social alertó además a los medios de comunicación y a la ciudadanía de lo que calificó una campaña sucia de parte de los partidos políticos tradicionales. “En nuestros recorridos hemos visto como con la compra y venta, con falsas promesas, se quiere engañar a la gente para conseguir un voto. Va una persona con la camiseta de su partido y un papel diciendo que si lo firman van a tener una casa sin dar un solo dólar. Eso es parte de una campaña sucia. La ciudadanía tiene que despertar. Dejemos atrás esa vieja política. No queremos sabatinas insultantes ni golpes en restaurantes. Tampoco queremos Municipios que ofrecen en cada elección que ahora si van a llegar los servicios básicos a cambio de un voto. Lo que queremos son propuestas serias”.

En cuanto al tema de la tabla de consumo de drogas, ante una pregunta periodística, Verónica Llaguno, dijo que esta debe ser eliminada, pues la misma significa un permiso de la ley para tener droga en los bolsillos. “Tenemos que hacer una campaña para que nuestros jóvenes puedan decir no a las drogas, para que el Estado pueda dotar a cada provincia de centros de desintoxicación y rehabilitación. Hay que recategorizar a las drogas, no se puede poner en la misma categoría a la marihuana con la H”.

A su turno, María de Lourdes Valdivieso habló sobre el tema social. Explicó que sin ser competencia de la Prefectura del Guayas, al eliminarse los patronatos por disposición presidencial, a través de la fundación Guayas Avanza se ha trabajado con atención gratuita a niños y jóvenes con discapacidad en el Centro de Equinoterapia, más de 8.000 niños se han beneficiado con un programa de prevención de drogas como son las escuelas de fútbol, se ha capacitado a 94.721 personas en el Centro Tecnológico Popular.

Monserratt Bustamante invitó a los ecuatorianos a votar este domingo 19 de febrero por Paco Moncayo “porque sabe cómo hacerlo. Ecuador no quiere más personas que no tengan experiencia. Cero improvisación, cero demagogia. Si en diez años no han hecho absolutamente nada, no lo van a hacer en el próximo periodo. El país necesita estabilidad y tranquilidad”.

Entre otras asistentes también estuvieron candidatas de Centro Democrático como Michelle Jairala, Andrea Torres, Patricia Rivera, Viviana Macías, Ángela Ramírez, Catalina Ayala, María Augusta Aguirre, Natalia Escobar, Cristina Vargas, Letty Bolaños, Letty Castro, Alexandra Navarro, Lucetty Pachito, Diana Prado (Esmeraldas), entre otras.

