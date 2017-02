Santos no tiene lista de beneficiados por Odebrecht en Colombia, dice Correa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 15 Febrero 2017

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que no tiene la lista completa de los presuntos involucrados en los sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht en ese país, según manifestó hoy su homologo ecuatoriano, Rafael Correa.

Así lo declaró Correa al inaugurar el quinto gabinete binacional entre Ecuador y Colombia en la ciudad costera de Guayaquil, donde mantuvo una reunión previa con Santos en la que hablaron de diversos temas.

Entre ellos figuraron el de las elecciones generales del próximo domingo en Ecuador, por lo que Correa aprovechó para referirse a una "campaña sucia" en la que se ha hablado del caso Odebrecht.

Esto ocurrió después de que el pasado fin de semana el mandatario ecuatoriano tildó de ridículo al candidato presidencial Paco Moncayo, quien, vía Twitter, dijo: "Presidente @MashiRafael le exijo que nos dé la lista de los corruptos".

"@PacoMoncayo No sea ridículo y no haga demagogia con la lucha anticorrupción. Ni Brasil ni EEUU han dado los nombres, y usted lo sabe", respondió Correa, quien como contrarréplica del aludido recibió: "Presidente, no soy ridículo, soy un ecuatoriano que ama a su país y se avergüenza de tanto escándalo de corrupción".

Y agregó: "@MashiRafael los gobiernos de Perú y Colombia han logrado conseguir las listas. Ud y su gobierno no, ¿Por qué, presidente?".

Frente a esa afirmación de Moncayo, Correa comentó que su homologo colombiano le dijo que "no tienen esa lista completa, que básicamente es un exviceministro que está delatando a involucrados en este caso".

Añadió que son doce los países donde actuó la brasileña Odebrecht y, "de acuerdo a las declaraciones pues del empresario Marcelo Odebrecht, ha dado coimas esta empresa (sic)".

"Supuestamente Colombia y Perú ya tienen las lista, no ha sido así, pero por lo menos hay 10 países que no tienen nada", dijo Correa, quien aseguró que se habla de que Ecuador es el único país "donde se está ocultando algo".

Correa atribuyó esas acusaciones a "las distorsiones que siempre existen sobre todo en período electoral" acerca de actividades de "campaña sucia, etcétera", agregó.

En diciembre pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos sobre presuntos sobornos efectuados por la constructora brasileña en 12 países de América Latina y África.

Los pagos se hicieron en relación con "más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela", según el Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.

Sobre Ecuador asegura que entre 2007 y 2016 la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de 35,5 millones de dólares supuestamente a "funcionarios del Gobierno", lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.

Correa recalcó que encuentros como los que protagoniza hoy con Santos permiten obtener información de primera mano y poder enfrentar desinformaciones y manipulaciones.

"Aquí, como en Colombia, luchamos acérrimamente contra la corrupción, no es tolerada la corrupción. Eso no significa que podamos garantizar que no existe ningún funcionario deshonesto. Lo que estamos ratificando es que hay tolerancia cero a la corrupción", subrayó.

Por su parte, la Fiscalía General de Colombia manifestó hoy que investiga "la veracidad de todas las declaraciones" en la trama de sobornos de la constructora Odebrecht, luego de que uno de los detenidos desmintiera en una carta declaraciones del titular de ese despacho, Néstor Humberto Martínez.

Así lo aseguró la entidad después de que el exsenador Otto Bula, detenido como presunto receptor de 4,6 millones de dólares de coimas de Odebrecht, afirmara en una carta enviada este martes al Consejo Nacional Electoral que no dijo, como afirma la Fiscalía, que un millón de dólares del ilícito fue para Roberto Prieto, jefe de la campaña para la reelección del presidente Santos en 2014.

El escándalo de Odebrecht salpicó la semana pasada la campaña de reelección de Santos y del opositor Óscar Iván Zuluaga, del partido uribista Centro Democrático, para los comicios presidenciales de 2014.

Según el publicista brasileño Duda Mendonça, parte de sus honorarios por asesorar a Zuluaga fueron pagados por la constructora.

La Fiscalía estableció que los 11,1 millones de dólares que Odebrecht supuestamente pagó en sobornos en Colombia para obtener contratos de obras de infraestructura, según el Departamento de Justicia de EE.UU., fueron a manos de Bula y del exviceministro de Transportes Gabriel García Morales, también detenido. (Quito, EFE)

