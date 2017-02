Correa: 'Ni Brasil ni EEUU han dado nombres de presuntos involucrados Ecuador'

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Domingo, 12 Febrero 2017

El presidente Rafael Correa, aseguró hoy que ni Brasil ni Estados Unidos han proporcionado los nombres de los presuntos involucrados en el caso de supuestos sobornos en el país por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Así lo aseveró vía Twitter en respuesta al candidato presidencial de centroizquierda Paco Moncayo, quien por ese mismo medio le dijo: "Presidente @MashiRafael le exijo que nos dé la lista de los corruptos".

"@PacoMoncayo No sea ridículo y no haga demagogia con la lucha anticorrupción. Ni Brasil ni EEUU han dado los nombres, y usted lo sabe", le respondió Correa, quien como contrarréplica del aludido recibió: "Presidente, no soy ridículo, soy un ecuatoriano que ama a su país y se avergüenza de tanto escándalo de corrupción".

Y agregó: "@MashiRafael los gobiernos de Perú y Colombia han logrado conseguir las listas. Ud y su gobierno no, ¿Por qué, presidente?".

La Fiscalía de Ecuador informó el pasado lunes de que España respondió de forma positiva a una solicitud de asistencia penal internacional dentro del caso Odebrecht y aceptó tomar la versión de Rodrigo Tecla Durán, abogado de la constructora y que se encuentra detenido en el país europeo.

Tecla Durán es investigado por las autoridades españolas por presunto lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal.

España "contestó a nuestro pedido, señalando que en los próximos días la Fiscalía española tomará la versión" del detenido, quien puede aportar datos importantes dentro del proceso, señaló el fiscal ecuatoriano del caso Odebrecht, Wilson Toainga.

El abogado de la constructora está detenido en España, a pedido de Brasil, por ser considerado el presunto responsable del pago de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos, agregó Toainga.

Precisó que para esta diligencia judicial se remitió a las autoridades fiscales españolas un cuestionario de veinte preguntas, a través de la asistencia penal internacional.

Toainga aseguró que las investigaciones del caso avanzan y anunció que mantendrá una reunión con Carlos Bruno Da Silva, fiscal de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de Brasil.

El objetivo, añadió la Fiscalía ecuatoriana en un comunicado, será "gestionar la entrega de información sobre este caso de trascendencia regional".

El Ministerio Público añadió que estos esfuerzos se suman al encuentro mantenido en Washington la semana pasada entre el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, y Bruce Swartz, fiscal general adjunto de Estados Unidos.

En esa reunión se alcanzó un acuerdo de colaboración con el Departamento de Justicia de EE.UU., gracias al cual se realiza un trabajo conjunto entre el fiscal ecuatoriano Toainga y las fiscales de Washington Alixandra Smith, y de Nueva York Lorinde Laryea.

Durante la reunión en Washington, el fiscal Swartz explicó que la información que posee Estados Unidos sobre el caso Odebrecht es reservada, al estar dentro de un proceso judicial en marcha y en respeto a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de Nassau.

En diciembre pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelo documentos sobre presuntos sobornos efectuados por la constructora brasileña en doce países de América Latina y África.

Los pagos se hicieron en relación con "más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela", según el Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.

Sobre Ecuador asegura que entre 2007 y 2016 la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de 35,5 millones de dólares supuestamente a "funcionarios del Gobierno", lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.

Desde que se hiciera pública la trama de corrupción de la constructora brasileña, en Ecuador se desató una oleada de rumores, sobretodo por el desconocimiento de los nombres de quiénes pudieran estar involucrados en los presuntos sobornos. (Quito, EFE)

