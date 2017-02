Diario El Mercurio de Cuenca

Detalles Publicado el Sábado, 11 Febrero 2017

Desde las 07:00 de ayer al interior de la Catedral de Cuenca hubo personal del Ejército y de la Guardia Ciudadana, en coordinación protocolaria con la Asociación de Fieles María Madre Guardiana de la Fe.

Media hora después existieron decenas de personas que acudieron al templo a despedirle al arzobispo Emérito de Cuenca, Luis Alberto Luna Tobar, cuyo cuerpo fue velado junto al altar mayor de la Catedral.

Este viernes se cumplieron tres días de funerales; la primera liturgia fue a las 08:00, la segunda a las 10:00 y la ceremonia religiosa principal al medio día.

En la misa inicial se leyó el Evangelio según San Juan: “mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él…el que me come vivirá por mí…el que come de este pan vivirá para siempre”.

Mientras tanto, el féretro era custodiado por seis soldados del Ejército Ecuatoriano que se iban turnando cada cierto tiempo para rendirle honores, vestidos con su traje camuflaje, pañoleta roja al cuello y un fusil Mauser al hombro.

Discursos

Desde aproximadamente las 09:00 el protocolo comenzó a ubicar a las autoridades locales y nacionales en las sillas de la parte delantera del templo.

En primera hilera estuvo el Arzobispo de Cuenca, Marcos Pérez; el alcalde Marcelo Cabrera y su esposa, Mireya Vélez; la viceprefecta, María Cecilia Alvarado; la gobernadora, María Augusta Muñoz. Y sobre las 09:00 llegaron la vicealcaldesa Ruth Caldas y la presidenta (e) de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado.

Además, situaron en los asientos a algunos concejales y funcionarios públicos y más invitados.

En tanto que, del otro lado de las verjas de hierro que el protocolo ubicó para mantener el orden, hubo decenas de personas sentadas y de pie que escucharon la primera Eucaristía y desde las 09:00 los diferentes discursos de las autoridades, como parte del homenaje póstumo al Prelado.

En medio de aquellas intervenciones una mujer, de aproximadamente 55 años de edad, irrumpió con la siguiente exhortación, en voz alta: “con Monseñor Luna nunca hubo vallas”.

Precisamente tras las verjas existieron muchos quienes aseguraron haber conocido personalmente a Monseñor; varios fueron con ramos de flores, otros lloraron, algunos prefirieron ni cantar las Alabanzas de las misas ni nada, solo mirar al altar con ojos de pena.

Ahí estuvo vestida con su mejor pollera Rosa Sari, de 60 años de edad, nativa de la parroquia El Valle, sentada casi al final del templo, tenía angustia, pues temía que la multitud no le permita por lo menos tocar el féretro del “pastor de los pobres” antes de que lo entierren en la Cripta.

Su angustia tiene un origen, doña Rosa posee gratitud eterna con Luna Tobar, pues él la apoyó económicamente años atrás, de modo mensual, para educar a su hija, hoy una profesional.

Cantor de pasillos…conductor extremo

Existió una persona que, sin ser familiar de Luis Alberto Luna, recibió algunos Sentido Pésame de los presentes ayer en la Catedral: Pablo Cuvi, de 58 años de edad, uno de sus íntimos amigos.

Es fundador y dirigente del Movimiento Alfaro Vive Carajo (AVC) y hace 25 años trabaja, por invitación de Monseñor Luna, como director ejecutivo de la Fundación Donum.

En esta ocasión, Cuvi se refirió a su amigo no desde su condición de Obispo, sino desde la visión del ciudadano que tenía un sentido del humor muy fino y profundo, contaba chistes “era sorprendente porque incluso llegaba a contar uno que otro chiste un poquito subido de tono”.

Es que Luis Alberto “de cierta manera era muy irreverente con ciertos falsos moralismos, que a veces en el ámbito eclesiástico hay mucha de esta especie de satanización de ciertas expresiones”.

Algo hermoso del religioso que hoy descansa en paz, dice Cuvi, fue el hecho de que no tenía protocolos, si alguien le pedía hablar, él lo hacía, en la calle o donde sea, no le gustaban las solemnidades.

“La Conferencia Episcopal tiene toda la potestad y el derecho de organizarle funerales con cierta solemnidad, pero pienso que hasta el mismo Monseñor se habrá sentido un poquito incómodo con tanta parafernalia, pero bueno así son las cosas”.

Anécdota

Recuerda, como si fuera ayer, cuando Luis Alberto cantaba “El alma en los labios”. “Pocas veces lo vi emocionarse tanto con una canción como con esta, y se reía de su voz porque no tenía muy buena voz para el canto; igual cantaba en la iglesia y siempre le molestábamos de que se inspiraba pero no le daba la voz para ese nivel” (risas).

Algo -que no es un secreto- es que al clérigo le apasionaba la velocidad al conducir, “mil” veces Pablo Cuvi fue su copiloto y sabe el vértigo que era ir a bordo de aquel inolvidable Jeep Toyota que “Monse” utilizaba, y para el cuál siempre se negó a tener un chofer, se moría de la pena solo de pensar que una persona lo tenga que esperar hasta que él realice todas sus actividades.

ENTRE COMILLAS

María Quezada, de la Congregación Santa Mariana de Jesús

“Lo conocí jovencito, un santo religioso, muy bueno, que celebraba la misa todos los días a las 09:00 en el altar del Señor de la Buena Esperanza (Catedral); la misa no duraba ni media hora, pero la prédica del Evangelio nos dejaba con la boca abierta.

Era alegre, contento y amable con todos. A los viejitos les daba la mano y les hacía pasar, a los campesinos de Cañar les ubicaba preferentemente junto a él en el púlpito”.

Rosa Sari, comerciante de El Arenal

“Le conocí a Monseñor cuando yo era pobre y guambra; era madre soltera, le vine a pedir ayuda para una beca para que estudie mi hija y él me ayudo con eso; y me dijo unas palabras que me quedaron grabadas. Cuando le dije: trabajo, me sacrifico, pero no tengo plata y sigo molestando a la gente para que me ayude. Ella respondió:

Hija, Dios sabe a quien da, Dios bendice a otras personas y por medio de ellas a voz te ayuda, no desconfíes del Señor”.

Washington Noroña, exdiscípulo

“Conocí a Monseñor en 1983, me impresionó su vitalidad y el discurso respecto a la teología de la liberación que daba a los jóvenes y a los pobres. Para nosotros Monseñor vino a ser ese padre que nos abrió a la iglesia liberadora. Era un revolucionario, pero en la verdad y la justicia.

Los jóvenes de ese entonces fácilmente nos acercábamos a Monse porque con él no había que hacer audiencia, siempre nos recibía”.

Reconocimiento desde la Alcaldía

En cuero de borrego, con la pluma y el arte del ecuatoriano Gerardo Machado, caligrafista, el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, entregó un cuadro en donde resalta la figura de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar.

Lo recibió el Arzobispo Marcos Pérez. El texto dice “Santa Ana de los Ríos de Cuenca rinde un homenaje de gratitud…por su incansable labor sacerdotal y su compromiso con los más necesitados. Que su ejemplo siga siendo un orgullo para Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad”.

Discursos de

agradecimientos

Anastacio Pichisaca, desde la vecina provincia de Cañar, acudió ayer a la Catedral de Cuenca, para emitir su discurso de agradecimiento a la labor desarrollada por el Prelado, quien tuvo un gran nexto con diferentes sectores.

En los discursos también intervinieron: Rosana Avarado, presidenta (e) de la Asamblea; María Cecilia Alvarado, viceprefecta del Azuay; Francisco Salgado, rector de la Universidad del Azuay (UDA), entre otros.

Aporte en lo educativo

El catedrático Omar Álvarez, en representación de los establecimientos católicos del Ecuador, hizo un recuento de la trayectoria y el aporte de Luis Alberto Luna Tobar.

Y compartió con los presentes los proyectos y el impulso que dio la autoridad religiosa a los diferentes ámbitos de la comunidad educativa. Siempre hubo el rescate del lado humano y comunitario de tal forma que se consolidó lo social y el trabajo con las familias.

Texto: Ana Calle Riera

