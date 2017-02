Diario La Hora de Quito

Sábado, 11 Febrero 2017

El presidente, Rafael Correa, dijo ayer que los opositores alistan la difusión de una nueva grabación relacionada con la constructora brasileña Odebrecht. Durante una cadena radial desde Durán, advirtió que en dicha pieza aparecería su hermano, Fabricio Correa, afirmando que Odebrecht financió la campaña electoral de Alianza PAIS en 2006.

“Ya se viene la siguiente ‘bomba’, yo se los advertí. Lamentablemente, un familiar muy cercano, de esos que existen en toda familia, que dice que Odebrecht a mí me financió la campaña de 2006. Bueno, que presenten las pruebas, por favor. Eso no es verdad”, apuntó.

A esto añadió: “Mi hermano Fabricio era muy amigo de Odebrecht, pero yo nunca me he metido en esas cosas, yo ni conocía la oficina de Fabricio Correa, porque nunca estuve de acuerdo con su forma de hacer negocios, de tratar a sus empleados, de que no pagaba impuestos”, señaló.

“Ahora van a presentar lo de Fabricio Correa, porque el odio supera cualquier cosa y mi hermano nunca superó que yo sea Presidente…”, concluyó. (DAB)

