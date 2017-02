Tres encuestadoras analizaron en NTN 24 la proyección electoral

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 09 Febrero 2017

A diez días de que se lleven a cabo las elecciones generales en Ecuador, las distintas encuestas no coinciden en sus resultados y por ende el panorama todavía no estaría del todo claro. La incertidumbre por saber si habrá segunda vuelta o no se debe en parte a que el número de indecisos todavía se colocaría alrededor del 30% al 33%. En el programa ‘Zoom a la noticia’, que transmite por NTN24, varios representantes de las empresas encuestadoras del país comparecieron para debatir qué tan cerca estarían sus datos de la realidad.

Carlos Córdova, vicepresidente de Cedatos, aseveró que la tendencia reflejaría una segunda vuelta y argumentó que se debería a que la intención de voto de Lenín Moreno, candidato oficialista, tendería al descenso. Sin embargo destacó tomar en cuenta siempre los niveles de nulos y blancos, pues, según afirma, estos al crecer incidirían en que Lenín Moreno gane en una sola vuelta o no.

Blasco Peñaherrera, gerente de Market, por su parte aseveró que “con absoluta seguridad habrá segunda vuelta”. Peñaherrera señaló que los votos que Moreno tendría no le alcanzarían “ni de cerca” para ganar en primera vuelta. A continuación defendió la calidad de los procesos de recolección de datos de su empresa, destacó su trayectoria y recordó que esta tiene la práctica de notarizar siempre sus resultados.

Santiago Coronel, invetigador del Ciees, hizo hincapié en que la cifra de indecisos “todavía es importante” y expresó que sus análisis señalarían una general falta de “conexión” entre las campañas de diferentes candidatos y el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, negó que su institución descarte del todo la posibilidad de una segunda vuelta. (NTN24)

