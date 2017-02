Pareja dice que Glas y el Fiscal lo alertaron, ellos lo niegan

Diario La Hora de Quito

Detalles Publicado el Jueves, 09 Febrero 2017

En un nuevo video difundido en las redes sociales a través de la cuenta ‘CapayaLeaks’, el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli asegura que el fiscal general, Galo Chiriboga, le alertó que había información en su contra a raíz de la investigación de los ‘Panama papers’. Agrega que el vicepresidente, Jorge Glas, le alentó para que saliera del país.

Pareja Yannuzzelli, prófugo de la justicia y acusado de la corrupción en Petroecuador, afirma en el video que el lunes 26 de septiembre de 2016 recibió una llamada de Chiriboga y le contó que había llegado de Panamá “información comprometedora”.

“Ese mismo día, a las 17:00, fui a la oficina de Jorge Glas Espinel, quien ya sabía la información. (…) Conversamos con Jorge Glas, entonces me dijo: ¿qué vas a hacer? Le dije que creía que es mejor que saliera unos días. Me dijo: ‘sí, ándate unos días, vamos a ver de qué se trata y cómo solucionamos el tema para que no haya ningún problema…”, relata Pareja en el video.



