Abdalá Bucarám: ‘Estoy convencido de que esta es mi elección’

Miércoles, 08 Febrero 2017

‘Dalo’ Bucaram conversa sobre sus propuestas, los hechos que han marcado su vida política y su visión del país. El tono de su voz es bajo, su garganta sigue afectada por los trajines de la campaña. Recibe a La Hora en el lobby de un edificio, en el que se aloja con su familia cuando viene a la capital. (La Hora)

Abdalá Bucaram Pulley está convencido de que será Presidente. Y su esposa, Gabriela Pazmiño, de que será primera dama. Viene de una familia de políticos, como su tío abuelo Assad Bucaram, su tío Jaime Roldós y su padre Abdalá Bucaram Ortiz. Por eso, habla muy suelto sobre la campaña y sobre sus propuestas.



¿Ha propuesto instituir el día de la familia, la oración y la Biblia, así como incluir a Dios en la Constitución?



En un país en el que está institucionalizado el Día del Árbol y el Día del Sombrero de Paja Toquilla, ¿cuál es el problema de institucionalizar el día de la familia? Nosotros vamos a garantizar el laicismo y el libre culto. ¿Por qué escandalizarnos cuando aquí es feriado de Semana Santa, otro de Navidad?



Usted ha dicho que la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Y la familia Glbti?

El Estado reconoce que las personas del mismo sexo pueden tener derechos similares a los de una pareja heterosexual y eso está en la Constitución.



¿Qué postura tiene sobre la adopción en parejas homosexuales?



No voy a mentir ni a ser hipócrita, estoy en contra del aborto, del matrimonio Glbti y de la adopción de personas del mismo sexo. Pero la Constitución dice que sectores minoritarios que quieran alcanzar sus agendas pueden recoger firmas y llamar a una consulta popular. Si ganan, lo vamos a respetar.

Hay un candidato que ha planteado la pena de muerte. ¿Está de acuerdo?

Totalmente en contra. Creemos que hay que endurecer las penas, que se podría hablar, incluso, en caso de violación a menores y de distribución de drogas para niños de una cadena perpetua.

¿Está en contra del aborto en casos de violación?



Para mí el aborto es un crimen. El caso del aborto por violación sería como si a un niño nacido su madre le clava un cuchillo porque recuerda que fue violada. Hay que respetar la vida desde la concepción.

¿Qué posición tiene frente a la Ley de Comunicación?

Necesita una reforma integral, que prioritariamente elimine la Supercom y cree un ente regulador conformado por quienes ejercen la comunicación, donde no estén las manos de un comensal del Régimen que imponga sanciones, multas y genere miedo a los medios para que no puedan informar con libertad.



¿Qué propone sobre la justicia?



La reinstitucionalización del Estado, para que se garantice la división de poderes. Hoy el pueblo sabe que Ecuador tiene un nuevo dueño, que controla la justicia. ¿El resultado? Vivimos el Gobierno más corrupto de la historia. Y el pueblo ya entendió que la corrupción hace daño a los pobres. Cuando el pueblo sabe que hay un Gobierno muy corrupto, toma la justicia por sus manos y eso genera inseguridad. Tenemos que garantizar justicia transparente, a través de jueces que no sean designados por el dueño del país.



Al principio, usted tenía muy buenas palabras para el Presidente. ¿En qué momento ‘se bajó de la camioneta’?



La gran mayoría de ecuatorianos apoyamos al Presidente. Hoy Ecuador sabe que Correa se escribe con c, o, r y r, de corrupción. Él suele atacarme por el Gobierno de mi padre, eso fue cuando yo tenía 14 años. Yo no voy a entrar, por respeto a sus hijos y a su familia, a hacer estigmatizaciones personales. Pero sí le recomiendo que no plantee el debate del pasado de nuestros padres, porque va a salir perdiendo.

¿Cómo combatiría la crisis económica?

Con un modelo equilibrado, donde se mantengan las cosas positivas y se elimine lo malo y corrupto. Y ahí proponemos un gran acuerdo público-privado y una economía donde no se gaste más de lo que le ingresa. Eliminaremos impuestos directos exagerados, como las salvaguardias o el anticipo del Impuesto a la Renta. Reduciremos el IVA del 14% al 10%. Vamos a impulsar la agricultura, que es la única balanza no petrolera con saldo positivo en el presupuesto del Estado. No caeremos en la demagogia de prometer un millón de empleos, daremos trabajo por segmentos. Por ejemplo, todas las empresas que le den un nuevo empleo a un joven, van a poder deducir hasta un 150% adicional a su pago de Impuesto a la Renta.

¿Qué pasó con las denuncias de corrupción que prometió?

Lo que dije fue que iba a dar a conocer información que he recabado, no he hablado de pruebas o culpabilidades. Hoy tenemos cierta información que nos permite identificar, por ejemplo, que el Gobierno, a través de una negociación ilícita del precio del barril del petróleo, solo en 2015 perdió alrededor de 80 millones. Solo tuvo un comprador: Petrochina. Y ese contratista fue designado a dedo. Tenemos información por el estilo, hay que investigar.

Han criticado la poca asistencia de su esposa a la Asamblea.

Mi esposa tuvo dos periodos en la Asamblea, al primero asistió regularmente. El segundo, por haber terminado su etapa de gestación, le dieron recomendaciones de no subir a la capital. Sin embargo, jamás se incumplió la Ley, siempre estuvo su alterno. Ella priorizó ser mamá. Gabriela Pazmiño es una mujer trabajadora. Además, jamás cobró cuando no asistió.

¿Si gana, influirá su padre sobre usted?



Mi padre es amoroso y respetuoso. Jamás intentará influir. Él cumpliría el rol del padre de un Presidente.



¿Pero usted requerirá sus consejos?

Él está 20 años fuera del país, es muy difícil para él entender a ciencia cierta lo que pasa. Quien sí recibe órdenes directas de su amo es el candidato del Gobierno. Quien también recibe órdenes directas de su amo es la empleada del Municipio de Guayaquil. (La Hora)



