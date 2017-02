'Ya es hora de replicar en el Ecuador lo que se ha hecho en Guayaquil'

Alcalde de Guayaquil insta a votar por Cynthia Viteri y las Listas 6

Detalles Publicado el Miércoles, 08 Febrero 2017

"Ya es hora de lo que se ha hecho en Guayaquil se haga también en el Ecuador. Claro que se puede hacer, ¿por qué no? El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dijo que "ya es hora que Guayaquil y todas las ciudades del país tenga una presidenta comprensiva que sepa trabajar con los alcaldes sin importar que no piensen como ella. Nosotros hemos sufrido 10 años, nos han puesto palos en las ruedas de las carretas, pero como nuestra carreta es de acero rompe los palos y avanza, pero eso no le pasa a todo el mundo". (NOTICIA EN DESARROLLO)

A manera de reflexión el alcalde dijo: "Cuánto progresaríamos con una presidenta que ayude a trabajar, y por eso digo y pido el voto por Cynthia Viteri y la Lista 6. (NOTICIA EN DESARROLLO)

