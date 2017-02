Nathaly Toledo: ‘Las leyes se construyen con participación’

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 07 Febrero 2017

Nathaly Toledo, candidata del Distrito 2 por Centro Democrático, participó este martes 7 de febrero en el Primer Conversatorio Político organizado por estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil (FACSO), en donde ponderó su postura sobre la democracia respecto a la creación y reforma de leyes. Junto a ella también intervinieron Mayra Espinoza (Unidad Popular), Jorge Rodríguez (PSC-Madera de Guerrero), Santo Abel Borbor (Partido Sociedad Patriótica), Héctor Yépez (SUMA-CREO) y Patricio Pareja (Avanza).

Ante un cuestionamiento de los presentadores sobre las múltiples reformas que ha tenido la Constitución y que por ello este país pueda ser considerado tercermundista, Toledo desestimó este concepto y más bien consideró que Ecuador es un país en vías de desarrollo. “Hay una Constitución que más bien ha sido elogiada a nivel internacional. En ese sentido, ¿saben ustedes cuántos cuerpos legales tiene el país? Más de 22.000, entonces tienen que destrabar las normas y la forma en la que estamos aplicando la Constitución, esa es la propuesta que nosotros tenemos desde CD y también con la alianza que tenemos con la Izquierda Democrática. Eso es bastante más sensato. Y algo más. Las leyes se construyen con participación”, refirió la también periodista.

Para ello, prefirió dirigirse a los estudiantes y público presentes. “¿Cuando alguno de ustedes, con algún anterior asambleísta les llamó para preguntar, por ejemplo, para hacer la Ley de Educación Superior? Nunca. ¿Con quién se reunieron? Con nadie.

Nosotros sí nos vamos a reunir con las universidades, con las ONG’s, con las organizaciones, (porque) así se construyen las leyes, con participación no solo con imposición”, manifestó Toledo, con lo cual hizo emocionar a los asistentes.

Otro de los temas abordados entre los candidatos fueron las medidas que impulsarán para reactivar la economía. Ante ello, la aspirante de Centro Democrático enumeró como sus propuestas la responsabilidad fiscal (entendida como la reducción de gastos superfluos (ministerios coordinadores, propaganda, activos improductivos y viajes innecesarios), reforzar los tratados que ya se tienen, un Comercio Exterior Dinámico para aprovechar el tratado con la Unión Europea e imitar el acuerdo de Perú y Colombia con EEUU, meterse realmente en el campo (tecnificarlo) para subir su nivel.

La Ley de Comunicación también fue consultada entre los asistentes. Toledo enfatizó que si existiera la ética periodística entre quienes ejercen la profesión, no fuera necesaria y más bien se refirió a impulsar reformas que permitan que organismos de control no sean utilizados para censurar a la oposición.

Respecto a su propuesta de reformar el Código Civil y Código Integral Penal, la candidata de la Lista 1 lo ponderó en relación al activismo por el bienestar animal que ejerce hace muchos años. Por ello, explicó que sus ofrecimientos se refieren a cambiar el concepto que se maneja de animales como seres semovientes por seres sintientes, lo que les permite una otorgación de derechos, y catalogar al maltrato y tortura de fauna urbana como un delito y no una contravención de apenas 7 días de prisión.

En relación a la consulta sobre las medidas que se tomarán para atacar la corrupción en el país, los candidatos coincidieron en su propuesta de fiscalizar. Sin embargo, Toledo aclaró que esto solo se puede lograr “en la medida en la que esa Asamblea no responda a los intereses políticos, es decir, que no haya mayoría de un solo partido. Pero no solo eso, que tampoco exista los partidos tradicionales de siempre”, recalcó. Asimismo, agregó que Centro Democrático mocionará la creación de una Comisión Cívica Anticorrupción que funcione como ente independiente, reformar la forma cómo se escogen ciertas autoridades como el Contralor y Procurador del Estado. “Y finalmente algunos de los candidatos mencionaron que se necesita a la prensa libre e independiente y nuevamente insistimos en el tema de derogar la Ley de Comunicación y yo hago esta pregunta a mis compañeros candidatos: Esa prensa libre e independiente supongo que se refiere también a como en un canal específicamente escoge un candidato y a ese promociona o como cuando hay intereses económicos de la banca también metidos en la prensa, entonces insistamos y seamos más responsables”, cuestionó.

La Ley de Educación Superior también fue mencionada entre los candidatos, quienes expusieron sus propuestas en relación a la eliminación del examen aplicativo.

Finalmente, luego de las exposiciones se abrió un espacio de foro, donde algunos asistentes expusieron sus inquietudes hacia los aspirantes a la Asamblea de estas organizaciones políticas.

