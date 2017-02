Rafael Correa contÃ³ quiÃ©n le dio los videos de Carlos Pareja Yannuzzelli

Tomado de El Universo

Martes, 07 Febrero 2017

Ecuatorianos que residen en Estados Unidos habrían sido quienes facilitaron al Gobierno Nacional los videos grabados por el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli en Miami, en los que se refiere a los casos de corrupción Petroecuador y Odebrecht, anunció el presidente de la República Rafael Correa el lunes en una entrevista de televisión. (El Universo)

Los videos se empezaron a difundir desde el viernes anterior en Twitter pero el mismo día se revelaron en cadenas nacionales del régimen fragmentos de entrevistas hechas por las periodistas Tania Tinoco y Janeth Hinostroza a Pareja en Miami.

Anoche, al ser consultado por el periodista Carlos Rabascall sobre si la información fue obtenida a través de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Correa respondió que "no necesariamente" sino a través de compatriotas que viven en Estados Unidos. "Es difícil dar más detalles porque esa gente se juega hasta la vida. Tengo los nombres de las personas que nos pasaron la información", comentó.



En la entrevista, el mandatario mostró correos electrónicos de febrero del 2013 en los que se demostraría una supuesta alianza entre los hermanos Roberto y William Isaías con Carlos Pareja Cordero (con orden de captura internacional). "En esta investigación por el caso Refinería de Esmeraldas se pudieron obtener los mails de Charlie (Carlos) Pareja Cordero, el principal abogado de los Isaías en Ecuador, donde está todo", comentó sobre las denuncias de corrupción en la estatal Petroecuador, sobre supuestos sobreprecios en contratos y pago de sobornos, y que está en instrucción fiscal.

Correa indicó que los correo electrónicos se obtuvieron en el allanamiento a la casa de Pareja Cordero "y de los computadores" que habría intentado destruir cuando salió a Perú, donde se encontraría. "Se lograron recuperar, no todos, pero algunos mensajes", dijo el gobernante.

"Esta información la obtuvimos hace relativamente poco y básicamente aquí está la prueba", insistió.

Ante la insistencia del periodista para que dé algún tipo de prueba sobre sus acusaciones, Correa manifestó: "Compruebe que existe el Espíritu Santo. Hay cosas que son medio evidentes o no se pueden comprobar o las pudiéramos comprobar pero sería quemar la fuente. Esto es trabajo de Inteligencia".

Caso Pedro Delgado

El presidente se refirió al tema del exgerente del Banco Central del Ecuador Pedro Delgado quien se fue a Estados Unidos y que es buscado por la justicia en el caso de la entrega de un crédito del banco Cofiec al argentino Gastón Duzac.

"Me descuidé un poco con Pedro Delgado y ¿sabe por qué? Porque tiene una hija discapacitada. Siempre he admirado a esa clase de gente, entonces lo sobrestimo y tal vez por eso me descuidé un poco", comentó Correa.

Participación de Lenin Moreno en diálogo presidencial

Correa resaltó la participación del candidato presidencial de Alianza PAIS Lenin Moreno en el programa Diálogo Presidencial, en el que El Comercio reunió el domingo a los ocho aspirantes presidenciales.

"A Lenin (Moreno) se lo vio muy espontáneo (en el diálogo presidencial). Un poco nervioso porque es natural", expresó.

Sobre su futuro político

Finalmente, el presidente anunció que no descarta volver de Bélgica (adonde se irá con su familia tras dejar el poder en mayo próximo) en cuatro años, para las elecciones presidenciales.

"En principio no lo quiero. Ojalá no me hagan regresar porque si hay persecución, aquí me tendrán en el 2021. No permitiré que se juegue con mi honra y no permitiré que jueguen con lo ganado con mucho esfuerzo en estos diez años", aseguró. (El Universo)

Enlace: Rafael Correa contó quién le dio los videos de Carlos Pareja Yannuzzelli

