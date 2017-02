Cynthia Viteri: ‘No puedo evitar ver el país como una madre’

Información tomada de Diario La Hora

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 07 Febrero 2017

De todos los candidatos presidenciales que aceptaron la invitación de La Hora para conversar, la socialcristiana Cynthia Viteri es la única que llega con su propio equipo audiovisual. La sala de reuniones se vuelve como un set de filmación: las luces, la cámara y mucha acción… Son jóvenes expertos en imagen que la han seguido desde que era precandidata y registran todo lo que hace. Claro, en cualquier momento puede salir esa frase que puede ser explotada en campaña.

Viteri llega impecable con un terno plomo al estilo inglés, bien maquillada, con un elegante peinado. Sonríe fácilmente, pero cuando escucha una pregunta que la incomoda mira fijamente con el ojo derecho entrecerrado. Pero la responde y luego vuelve a sonreír.

Entre pregunta y pregunta, se define a sí misma como una mujer apasionada y repite varias veces todas las leyes a las que se opuso en la Asamblea, lo crítica que ha sido con este Gobierno y las cosas que plantea hacer distinto.

Lanza su primer ‘dardo’: “La Ley de Comunicación y la enmienda que ha convertido la comunicación en un servicio público serán derogadas. La una vía consulta y la otra por la Asamblea”...



¿Qué opina del concurso de frecuencias, que ha sido aplazado un mes?



Se ha convertido en una especie de chantaje para los medios libres y, además, está salpicado de corrupción. Revisaré ese concurso y, si las denuncias son ciertas, voy a echarlo abajo. Vamos a ir a uno nuevo, con reglas claras, donde los medios llamados comunitarios no le pertenezcan a un partido que se disfraza de denunciante, o de comunitario o de sociedad civil.

¿Qué políticas, aparte de las que ha planteado, cree que son necesarias para volver a democratizar los medios?

Vender todos los medios incautados. No solo es malo el monopolio en la empresa privada, también es malo en el Estado. Todo se vende.



Pero habrá un espacio entre las medidas que plantea y la realidad de poderlas ejecutar. Una serie de decretos, por ejemplo, que reforman la Constitución y la Ley, como en el caso de las frecuencias.

¿Quién hace los reglamentos?

El Presidente de la República.

Y en este caso será la Presidenta. Desde hace 10 años se ha comenzado a legislar vía reglamento y vía decreto, pero basta la decisión política para que se queden insubsistentes.

Pero, por ejemplo, para la venta de canales incautados el problema es encontrar compradores. La Ley limita la entrada de capitales en el sector de la comunicación. Alguien que invierta en medios no puede tener ni un taxi.

Eso es parte de otra reforma constitucional, que mandaré vía consulta. Este Gobierno impuso esas condiciones y se quedó con el más grande monopolio de medios. Yo creo en la libertad de empresa, de elegir, de producir. Una cosa es que los medios sean usados con fines incorrectos, pero para eso hay dos leyes: el Código Penal y el Código Civil. En ambas, el ciudadano está protegido contra cualquier información que lo perjudique, puede demandar por dinero o por prisión. Además, el tema de la réplica ya está consagrado en la Constitución.

Para poder hacer estas y otras reformas tendría que aglutinar a las fuerzas de oposición. Pero cada vez vemos una oposición más dividida.

El primer proyecto que voy a enviar es una reforma de Ley para eliminar y bajar impuestos. Quiero ver si los partidos de oposición, que han dicho exactamente lo mismo durante la campaña, van a decirle ‘no’ a un proyecto así. Ahí solo va a haber un ‘no’, el del Gobierno, que ha estado acostumbrado a meter la mano en los bolsillos de los trabajadores y a despilfarrar el dinero que les quita.



Faltan 12 días para las elecciones y muchas de las personas que no quieren votar por el oficialismo están pensando ¿quién es segundo? El famoso ‘voto útil’. ¿Qué tanto cree que pesará eso?

Yo estoy en medio de dos grandes poderes: el político, representado por (Lenín) Moreno; y el económico, representado por (Guillermo) Lasso. ¿Por qué cree que son los ataques virulentos del Gobierno a cualquier persona que esté cerca de mí, incluido el Alcalde de Guayaquil. Yo estaré en la se gunda vuelta. Además, tengo una distinción: yo no pago encuestas.

¿Pero cree que es correcto seguirse ‘sacando los ojos’ entre los opositores, en lugar de enfocarse en su enemigo político común: la 35?

¿Y quién ha dicho que el enemigo no es la 35? Llevo 10 años luchando y los otros candidatos no estuvieron cuando empezó todo el ataque. Cuando arrastraron a los de Dayuma, ¿dónde estaban los demás candidatos? ¿Dónde estaban cuando metieron presa a Guadalupe Llori, cuando le ‘volaron’ la cabeza a Édison Cosíos, cuando mataron a Bosco Wisuma? ¿Ahora se dicen de oposición?

Usted se pregunta dónde estaban ellos, pero no tuvo reparos en sentarse y casi firmar una alianza con Ramiro González.

¿Yo? ¿Con Ramiro González? Eso es desconocimiento. ¿Alguien me vio en las reuniones de la Unidad desde que se inició?



En la reunión de Cuenca estuvo usted.

En la reunión de Cuenca estábamos todos. Vamos por el final: ¿Por qué creen que Ramiro González se fue? ¿porque yo lo llamé o porque le abrí la puerta? No voy a cargar con mochilas ajenas. Yo cargo con mis virtudes y mis defectos; y no con los defectos y las virtudes de alguien que trabajó siete años con este Gobierno. La decisión de que González viniera a la Unidad no fue mía, la decisión de que se fuera fue mía.

Si llega a la Presidencia, tomaría un país en el que la Corte Constitucional ha sido nombrada por el Gobierno anterior, así como todos los tribunales, la Contraloría, la Fiscalía… ¿Qué va a hacer?

¿Y quién dijo que yo me iba a quedar con todos ellos? No me voy a quedar con ninguna de las autoridades de control, porque han estado de la mano del Gobierno. Voy a ir a una consulta popular directa, para acortar los periodos de cada uno y a renovar el Consejo de la Judicatura, que se ha convertido en una especie de ‘última instancia’ en cuestiones de la justicia.



También tomaría un país con una deuda muy grande.

50.000 millones, aproximadamente. La mayor parte de la deuda pública externa es cara, con la colocación de bonos en el mercado internacional con intereses de chulco, que van entre el 10 y el 11%. Otra parte de esta deuda ‘oculta’ son los convenios con China, de los que no se conoce ni intereses ni condiciones. Esos dos rubros son la deuda más cara. Tenemos una comisión trabajando en una renegociación, vamos a cambiarla por deuda barata; pero eso no se hace sino bajando el Riesgo País y con un programa económico serio.



¿En cuanto a medidas de austeridad?

Poner en orden la casa, cortar los lujos. Cuando un padre responsable se queda sin trabajo, ¿qué es lo primero que hace? Se acabó la televisión por cable, se acabaron los celulares, las salidas, comemos todos dentro… A mí me tocó desde muy jovencita sacar a mi familia adelante, sé exactamente qué hay que hacer. Se acabaron los viajes de ministros y asambleístas; el que viaja lo hará en vuelos comerciales, porque voy a vender los aviones también. Buscaré tratados con Estados Unidos y también con Asia. Nuestro país ya está inundado de camisetas chinas, televisores chinos, pero nuestros productos no están allá. Si los 1.300 millones de chinos nos compran un solo banano cada uno, reactivamos la economía.



¿Ve un clientelismo político en Esmeraldas y Manabí por el terremoto? ¿Tiene en mente la creación de algún mecanismo para manejar el tema?

He estado varias veces en la ‘zona cero’. Ahí es tan profundo el silencio que te deja sordo. ¿Qué hizo el Gobierno? Primero, el terremoto lo cogió con los pantalones abajo, sin un solo dólar ahorrado. Recurrió inmediatamente a quitarle más plata a la gente; cuando le pedimos un fideicomiso, no quiso. Y de lo primero que nos enteramos fue de que se sustrajeron 120 millones de esa cuenta y nunca explicaron nada. Este Gobierno regala casas a Cuba y todavía tiene a nuestros niños viviendo en carpas en Manabí y Esmeraldas. Yo estaré personalmente a cargo del tema: yo iré a Pedernales, a Portoviejo… Si me dicen que yo veo el país como una madre, ¡totalmente! Cuando veo un niño fuera de una carpa, soportando lluvia, mientras aquí se están regalando casas a otra nación, no lo soporto. Yo me rebelo contra un Presidente que tiene dos aviones para él, mientras nuestros niños van ‘filo a filo’ en las carreteras del campo. Soy madre y no puedo ver al país de otra manera.



¿Cuál es su propuesta para salud, educación? Cosas concretas.

Al final de la década en la que recibimos alrededor de 300.000 millones de dólares, que administró este Gobierno, a nuestros ancianos y a nuestros niños les dan solo paracetamol. Y ahora ya ni paracetamol, porque se acabó. Las citas médicas son para tres, seis meses o un año, como si fuéramos robots a los que nos cambian las pilas. Dentro de los gastos que voy a recortar, pienso pasar del gasto de inversión 4.000 millones dólares, casi inmediatamente, a través de alianza público-privada. Ejemplo: las aerolíneas las puede manejar la empresa privada, las farmacéuticas las puede manejar la empresa privada, el mantenimiento de carreteras… Lo que quede va a ser dedicado a lo que tiene que hacer un Gobierno: salud, educación, seguridad y justicia, lo demás es fácilmente delegable.



Pero le dirán que eso es privatizar.

Pueden llamarlo como quieran. El Estado seguirá siendo el dueño de sus recursos y la administración eficiente puede pasar a la empresa privada. Primero, la empresa privada no se presta a actos de corrupción porque pierde ella misma; dos, busca eficiencia; y tres, me ahorro el dinero y atiendo a la gente en educación y salud. ¡180 millones se gastan solo en mantenimiento de vehículos al año! No tiene presentación. Yo voy a andar en mi carro cuando sea Presidenta, tampoco los ministros van a venir a andar en carritos ‘a vaca’. ¿Por qué este país se permite lujos para una élite política, que su pueblo no se puede permitir?



El Gobierno ha tenido la habilidad de pretender que ellos no son los causantes de la corrupción sino quienes la combaten. ¿Cómo va a contrarrestar esa idea en estos días que quedan de campaña?

Yo dije al comienzo que el Gobierno se disfraza de lo que sea: cuando quiere apropiarse de los medios, se disfraza de medio comunitario; cuando quiere colocar Contralor, Procurador, Fiscal, entonces se disfrazan de sociedad civil y son miembros del Consejo de Participación Ciudadana; y cuando los encuentran en actos de corrupción, entonces son los denunciantes. ¡Basta de hipocresías! Las denuncias de los más grandes casos de corrupción que se han descubierto de este Gobierno vinieron desde fuera: los ‘Panama papers’, Odebrecht, Petroecuador… Los de aquí lo que han hecho es, con el lodo hasta el cuello, tratar de vomitar para ver si nosotros nos distraemos, como hacen los ladrones gritando ‘fuego, fuego’, para poder seguir robando.

¿Cómo depuraría esto?

Voy a empezar por declarar ‘veda cívica’: ninguna persona o empresa denunciada va a poder participar en ningún contrato con el Estado. Voy a recabar la información de las comisiones anticorrupción que fueron perseguidas por este Gobierno y, junto con una comisión de las Naciones Unidas, la voy a poner en conocimiento de una justicia independiente. Además, si los delitos de lesa humanidad se persiguen fuera de las fronteras, ¿por qué los de corrupción no? Eso ya amerita un acuerdo con otros países, pero las personas que huyen a cualquier país: a Estados Unidos, a España o Bélgica, tienen que regresar aquí ‘de la orejita’.

El Presidente decía que él tenía más denuncias ante la CIDH de las que tuvo Pinochet. Si esos casos llegan a la Corte Interamericana y tienen un fallo contra el Estado, tal vez los tenga que asumir usted.

Y la Constitución y la Ley contemplan el derecho de repetición. Si el Estado paga, el Estado cobra… a todos los involucrados en esos actos. Se debe pagar a toda esa gente perjudicada, yo me encargo de cobrar a los infractores, a los que incumplieron los Derechos Humanos.

Frases

"Yo me rebelo contra un Presidente que tiene dos aviones para él, mientras nuestros niños van ‘filo a filo’ en las carreteras del campo”.

"Las personas que huyen a cualquier país: a Estados Unidos, a España o Bélgica, tienen que regresar aquí ‘de la orejita’”.

"¡180 millones se gastan solo en mantenimiento de vehículos al año! No tiene presentación. Yo voy a andar en mi carro cuando sea Presidenta”.

"He estado en la ‘zona cero’. Ahí es tan profundo el silencio que te deja sordo. ¿Qué hizo el Gobierno? El terremoto lo cogió con los pantalones abajo”.

0 0 0 s2smodern

powered by social2s