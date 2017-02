Tres candidatas plantearon propuestas para fortalecer al Parlamento Andino

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Tres candidatas al Parlamento Andino se dieron cita para hablar acerca de los retos y limitaciones de este organismo supranacional, así como sus propuestas para dinamizarlo. Lourdes Tibán, por Pachakutik, Patricia Terán, por el Partido Social Cristiano, y Pamela Aguirre, por Alianza País son las invitadas que aspiran a un puesto en este ente Andino.

Tibán expresó que su primer esfuerzo será ‘visibilizar’ al Parlamento Andino, pues señaló que en sus continuos recorridos por el país todavía la gente le pregunta por dicho organismo y para qué sirve. “O lo desconectamos o lo hacemos caminar”, sentenció Tibán respecto al Parlamento de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), al que calificó de estar “en terapia intensiva” actualmente.

Patricia Terán, por su parte, recordó que se ha dejado a un lado a esta instancia internacional primero por su carácter no vinculante de legislación y segundo por una campaña desde el Gobierno actual, en este punto recordó varias intenciones tanto de disolver al Parlamento Andino como de sacar a Ecuador de la CAN. Sin embargo, Terán destacó que se puede buscar mayor competitividad para el país mediante este organismo y propuso afianzar e innovar las relaciones comerciales dentro de la CAN.

Mientras que Pamela Aguirre defendió la existencia del Parlamento Andino al tiempo que señaló varios ejes de trabajo que se podrían tratar desde este como la movilidad humana, la salud y la educación. Aguirre además negó que su partido haya querido disolver al organismo, “porque eso supondría la salida del país de la CAN”, según señaló y afirmó que la pertenencia del Ecuador a la Comunidad Andina fue uno de los puntos que incidieron en la firma del tratado multi partes con la Unión Europea. (Teleamazonas/ AR)

