Jairala: el Conali nos ha dejado casi en estado de indefensiÃ³n

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 02 Febrero 2017

Durante el diálogo semanal de este jueves 2 de febrero de 2017, que se transmitió desde radio Morena, el prefecto Jimmy Jairala expresó su preocupación por el tratamiento que se le está dando a la definición limítrofe por parte del Comité Nacional de límites Internos (Conali).

La notificación a la demanda de Resolución Institucional que había planteado la provincia del Guayas en cuatro controversias fue entregada justo en tiempos en que el país vive una campaña electoral para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos.

"Qué mal escogida la época por el Conali porque nos pone casi en un estado de indefensión, porque la provincia ni siquiera puede publicar los temas que resuelven sus colectivos", subrayó Jairala aludiendo también a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de prohibir que se publiquen por la prensa las resoluciones adoptadas en una asamblea con alcaldes y dirigentes comunitarios afectados por los informes del Conali, y el compromiso de candidatos a asambleístas de varias agrupaciones de defender el territorio de la provincia.

"Hay quienes dicen que esto yo lo he convertido en político, pero yo no puedo actuar como prefecto con un calendario en la mano. Si a mí me notifican en estos días (de campaña) de que el Guayas va a perder 249 km2 de territorio, yo no puedo esperar que pasen las elecciones, carnaval y Semana Santa para salir a hablar. Yo tengo que defenderlo en todo momento, en todo lugar mientras sea prefecto. Entonces, a mí que no me digan que es político; que vayan mejor a reclamar al Conali cómo se les ocurre mandar esa información en época electoral", subrayó Jairala.

La otra preocupación es por los informes en sí. "Son parcializados y absolutamente cargados hacia los intereses de provincias hermanas contra las que Guayas no tiene nada". En concreto, el Conali se pronuncia en contra de Guayas en cuatro controversias que suman 250 km2, que son otorgados a Manabí, Los Ríos, Bolívar y Azuay. Además, aún está pendiente por resolver una controversia con Cañar.

"Guayas demandó las resoluciones institucionales y en los cuatro casos los fallos son contra Guayas. Todavía queda un espacio más, que es el de El Piedrero (Colonia Agrícola Amazonas), que son 169 km2, en el que todavía no hay fallo, pero estamos preocupados también de que, con esos mismos criterios pueda verse afectada aún más la provincia del Guayas".

En base a los informes del Conali, la Presidencia de la República debe remitir a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que resuelva las controversias limítrofes internas. "Noto mucho apuro en enviar la Ley de Límites, donde desafortunadamente no veo voluntad de los actuales asambleístas por defender con pies y manos los intereses legítimos de la provincia del Guayas... Me parecería que la intención es que esta Asamblea sea la que resuelva y eso sí sería muy doloroso para la provincia del Guayas y negativo para sus intereses".

La postura de Jairala es que el tema sea tratado por el próximo presidente y la próxima Asamblea, pero durante la sesión del Consejo Provincial del pasado martes el pleno aprobó una resolución cuyo texto insta a que el tema sea tratado por los actuales funcionarios. En cualquiera de los casos, garantizó que, como prefecto, seguirá defendiendo los intereses del Guayas.

La resolución también pide al presidente Rafael Correa que reciba al pleno del Consejo en comisión general para exponer los argumentos del Guayas y la destitución del secretario técnico del Conali. "Es inexplicable que se haya fallado en todos los casos contra el Guayas y perdiendo, en teoría, toda el área en disputa. Pero siempre Guayas ha tenido ese sino trágico".

Jairala dejó abierta la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional si se sigue fallando en contra de la provincia. Además, después de las elecciones convocará a una asamblea provincial para abordar el tema.

0 0 0 s2smodern

powered by social2s