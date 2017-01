1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 24 Enero 2017

El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, hizo un llamado al presidente Correa para que se llene de argumentos antes de decidir sobre tema limítrofe y que el trámite de la ley le corresponda a la próxima Asamblea

"Esto no es política, esto es simplemente defender los intereses de la provincia del Guayas, porque a mí me eligieron no solo para construir carreteras o hacer labor social, sino también para defender la heredad territorial del Guayas".

Durante una transmisión en vivo, vía redes sociales, el prefecto Jimmy Jairala fue enfático en la defensa del territorio de la provincia del Guayas, este martes 24 de enero de 2017. Y con ello rebatió pronunciamientos previos del gobernador Luis Monge y de otras autoridades y candidatos a asambleístas del movimiento oficialista PAIS, que respaldan un informe del Comité Nacional de Límites (Conali) que cercenaría casi 247 km2 del territorio de la provincia.

El pronunciamiento de Jairala buscó nuevamente la defensa provincial. "El gobernador ha dicho que no se trata de un nuevo desmembramiento. Es verdad. También ha dicho que el Conali no fija límites. También lo sé y también lo he dicho", reconoció Jairala, pues aún faltan dos instancias en el trámite: El conocimiento del informe del Conali por parte del Presidente de la República y el debate del respectivo proyecto de ley por parte de la Asamblea Nacional.

"Los informes del Conali son un proyecto que recibe el presidente que, obviamente, no es técnico y tiene que atender lo que le recomiendan los técnicos. Entonces, los técnicos le dicen los pasos que deberían seguirse y que derivan en que Guayas podría perder 246 km2 si es que el Presidente acoge al ciento por ciento ese informe", argumentó la autoridad provincial.

Por ello, Jairala cree que el primer mandatario debe alimentarse de otros argumentos, no solamente de los técnicos del Conali. "Un informe negativo en cuatro de los cuatro casos es el que le sirve al Presidente de la República como marco referencial... Si los técnicos le dicen que la razón no la tiene Guayas sino las otras provincias a las que Guayas demandó, a lo mejor el presidente se verá motivado a fallar en contra del Guayas".

"Le pedimos –agregó- que se llene de argumentos, que se haga asesorar de otras personas conocedoras del tema, no del Conali, para que según eso saque sus conclusiones. Y sean cuales fueren, sean conocidas por la próxima Asamblea".

En ese sentido, descartó el argumento de Monge y de candidatos a asambleístas de PAIS que lo señalan de hacer política con este tema. "Cuando un prefecto provincial tiene que defender la heredad de su provincia no tiene que tener un calendario al lado... Qué culpa tengo yo que esas cuatro providencias me hayan sido notificadas justamente en medio del proceso electoral".

¿Significa que el oficialismo está respaldando una decisión en contra de Guayas? "Mediante subterfugios se está tratando de hacer aparecer como política la defensa de los límites de su propia provincia", subrayó Jairala.

Tampoco era un tema que se podía postergar por la campaña electoral. "Es absolutamente absurdo pensar que yo voy a renunciar al ejercicio de mi obligación como prefecto... A mí no me eligieron a dedo, a mí me eligieron los ciudadanos, votando; entonces, cómo es posible que se me quiera privar del derecho a defender a mi provincia".

Jairala también cuestionó la inacción de asambleístas y autoridades provinciales ante las controversias territoriales. "No hubo una decidida presencia de gobernadores, asambleístas, subsecretarios, en defensa de los límites provinciales. Y si digo que no han estado los actuales asambleístas, que no participaron en ninguna reunión de mediación ni siquiera como público, los invito a que me muestren una foto, un documento o una filmación donde se los vea trabajando, activando en defensa de los límites del Guayas. En el caso de que me sea demostrado de que efectivamente lo han hecho, retiraré mis palabras".

También, ratificó la invitación a todos los candidatos a asambleístas (primero y segundo) de cada uno de los cuatro distritos del Guayas, y de todos los movimientos y partidos políticos, "para que suscriban un acto de compromiso para que la próxima Asamblea defienda los intereses y la heredad territorial del Guayas".

Las resoluciones del Conali, que ya fueron conocidas por todos los miembros del directorio de ese organismo, no incluyen a El Piedrero, que, según Monge, es zona no delimitada. Ante ello, Jairala indicó: "No es verdad. Una cosa es zona no delimitada y otra es zona de estudio y El Piedrero es una zona de estudie... Yo pedí que no se dé una consulta popular porque es un territorio del Guayas y debe decidirse por Resolución Institucional".

