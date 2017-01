Diario Expreso de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 22 Enero 2017

Unas cumplen a medias y otras no cumplen. A un año de emitida la resolución en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso a las organizaciones políticas publicar sus cuentas en Internet, no todas la han acatado.

Justificaciones y explicaciones hay varias. Apelan a la juventud del partido, en unos casos, o se apoyan en que la contabilidad final será entregada en físico, 90 días después de finalizado el proceso electoral.

Pero la normativa del 28 de enero es clara. Una vez que Fiscalización y Control del Gasto Electoral del CNE les entregue el formato de publicación, hay un plazo de 90 días para poner en la web la información relativa a los recursos utilizados para su funcionamiento.

EXPRESO recorrió las páginas electrónicas de las organizaciones políticas que tienen alcance nacional. Encontró, por ejemplo, que no existe acceso a la web de Fuerza Ecuador ni de Pachakutik, aunque sí cuentan con un dominio.

Otras fueron actualizadas -a propósito del proceso electoral- para promocionar sus planes de gobierno, ideología, a los binomios presidenciales y candidatos a la Asamblea y Parlamento Andino.

Muy pocas incluyen la información referente a su financiamiento público, en el caso de las que accedieron al Fondo Partidario, o a las ayudas privadas que han recibido. Las que lo hacen, no detallan la fuente del financiamiento no estatal.

En Sociedad Patriótica reconocen dos cosas: la página electrónica de la organización no está actualizada en este momento y, cuando lo estaba, no contaba con esta información de tipo financiero.

¿Por qué? “La norma nos permite hacer la entrega de las cuentas una vez que terminen las elecciones, eso haremos en su momento y cumpliremos con la ley”, dijo a EXPRESO el director del partido, Gilmar Gutiérrez.

Él asegura que los aportes privados prácticamente no existen porque sus simpatizantes y militantes son “gente del pueblo, pobre”. Los recursos con los que cuentan son los entregados por el Estado, dicen.

Pero para la Corporación Participación Ciudadana, el Código de la Democracia y la resolución posterior del CNE dispone otra cosa. Ruth Hidalgo, su directora, explicó a este Diario que la regla es que los partidos, especialmente en época electoral, hagan públicas sus cuentas y el uso, como una forma de transparentar su actividad partidista.

“No nos olvidemos que en los procesos electorales es importante que la ciudadanía conozca quiénes y cuántos son los candidatos, sus planes de trabajo, pero también sobre el presupuesto y la recepción de fondos. Esto ayuda a ejercer un voto consciente”, dijo.

En Adelante Ecuatoriano Adelante, su director Wilson Sánchez dice que los aportes privados que entran a la organización son los que hacen los propios candidatos con sus recursos y que no hay nada oscuro. “Yo mismo he colaborado para que se elaboren microperforados. Todo eso puede ser perfectamente justificado ante las autoridades de control”, aseguró el directivo. También justifica la falta de esa información en la página electrónica porque es uno de los últimos partidos aprobados por el Consejo Electoral y no ha recibido el Fondo Partidario. “Vamos a tomar los correctivos e incluir esa información”, se comprometió Sánchez.

El último reporte de ingresos y egresos que se puede ver en la pestaña ‘transparencia’ del sitio oficial de Alianza PAIS corresponde a 2014.

“Desde la administración de la compañera secretaria ejecutiva, Doris Soliz, AP ha recibido los ingresos del millón de militantes y cuadros dirigenciales por un valor total de $ 4’180.637,41, divididos de la siguiente manera: en aportes voluntarios $ 1’730.297,16 y de Fondo Partidario permanente $ 2’450.340,25”, explica.

El Partido Socialista incluye en su página el “Formulario financiero para transparentar cuentas de las organizaciones políticas”. Pone como fecha de corte el 31 de diciembre de 2015. Se lee que, en ese periodo, hubo ingresos privados por $ 26.098 y $ 702.235 del fondo estatal.

El último informe del movimiento CREO, al menos el que se puede visualizar en Internet, tiene fecha del 4 de marzo del 2016. Como ingreso de recursos privados, se reporta $ 194.820 y del Fondo Partidario $ 1’874.765.

Las tres organizaciones políticas detallan los gastos que se hicieron con esos recursos. Pero ninguno de los formatos hace referencia sobre quiénes son los donantes privados.

Una década para guardar documentos

El Código de la Democracia establece que las organizaciones políticas no podrán recibir financiamiento directo o indirecto de las empresas que pertenecen al Estado.

Tampoco de concesionarios de obras y servicios públicos. En la lista de prohibiciones se incluyen las congregaciones religiosas y cualquier contratista del Estado.

No es posible que los partidos y movimientos sean financiados por empresas, instituciones o estados extranjeros.

¿Quién es el responsable de estas cuentas? Una persona que será delegada por la propia organización política o por el procurador común, en el caso de las alianzas.

Esta deberá llevar los libros y documentos de respaldo de todas las transacciones. La información deberá ser conservada por, no menos, de diez años.

Estos informes pueden ser observados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) o la Contraloría General del Estado, si lo solicita.

ENLACE: Partidos sin cuentas en línea

0 0 0 s2smodern

powered by social2s