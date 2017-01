Diario La Hora de Quito

Detalles Publicado el Sábado, 21 Enero 2017

El alcalde se presentó ante la Fiscalía para pedir que se lo investigue, y negó haber recibido coimas de Odebrecht.

Después de ponerse a disposición de la Fiscalía, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en un improvisado discurso en los bajos del Municipio porteño, dijo que compareció a la Justicia por asuntos éticos y no legales.



Con su presencia ante la fiscal provincial, Patricia Morejón, ratificó lo que había dicho la noche del jueves, en cadena de radio y televisión, en el sentido de dar la cara a la justicia, por su honor y no porque haya tenido relación con la constructora brasileña Odebrecht, que reconoció haber repartido sobornos a funcionarios de varios países, incluido Ecuador, desde hace más de 20 años.

“Por ser pública mi posición, así como mi decisión de visitarla, omito una larga exposición: mi comparecencia responde fundamentalmente a asuntos éticos, pues motivos legales no existen. Siempre he procedido correctamente y en el marco de la Ley. Simplemente he venido a manifestarle que estoy a disposición de la Fiscalía para que actúen como corresponda”, le dijo el Alcalde a Morejón.

La funcionaria respondió que considerará y demandará sus versiones, de ser necesario, esto dentro del proceso investigativo.

El nombre del Alcalde apareció en una publicación difundida por el asambleísta Christian Viteri, a través de su cuenta de Twitter. El dato vincula a funcionarios del Régimen del fallecido expresidente León Febres Cordero (1984-1988), en contratos con la empresa brasileña.

“¡Con mi honor no juega nadie y menos los que no tienen honor!”, argumentó el funcionario, que estuvo acompañado de la vicealcaldesa, Doménica Tabacchi, y cientos de simpatizantes y seguidores, quienes no paraban de avivarlo con banderines y cánticos a su favor, e incluso, en contra del Gobierno.

“Correa, perdedor, estás echando mierda con ventilador”, era una de las barras que se escuchaba entre los simpatizantes del alcalde, quienes intentaron ingresar a la Fiscalía, pero fueron impedidos por las fuerzas policiales.

Frase



"Los cómplices en este asunto han delinquido porque me han imputado en este delito, estos serán juzgados”.



Cifras



33,5 millones de dólares en sobornos habría pagado Odebrecht durante este Gobierno.

2 reconocidos socialcristianos aparecieron en la lista de Christian Viteri.

