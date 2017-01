Jaime Nebot: 'No temo ni corro... ¡Ahora voy por ellos!'

Alcalde se presentó en la Fiscalía Provincial para que se lo investigue

Detalles Publicado el Viernes, 20 Enero 2017

"Mi comparecencia de esta mañana responde fundamentalmente a asuntos éticos, pues motivos legales no existen", dijo el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, después de comparecer ante la fiscal provincial, a propósito de la difusión de una lista, sin firma de responsabilidad, que lo incluye como beneficiario de supuestos sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht en los años 80 a cambio del contrato del Trasvase Santa Elena.

"Es de conocimiento público que dolosamente, de manera burda, sin fundamento, sin firma de responsabilidad y sin prueba alguna han incluido mi nombre en una lista de personas que, dizque hace 30 años, supuestamente habrían recibido dinero de Odebrecht".

"Simplemente he venido a manifestar que estoy a disposición de la Fiscalía para que actúen como corresponda dentro de la ley", acotó.

“Le he dicho a la fiscal distrital del Guayas que estoy a su disposición, que actúe con toda libertad dentro de la ley. En mi caso personal está clarísimo, lo ha estado siempre y lo estará siempre, que yo no tengo ni he tenido ninguna vinculación con este asunto”.

Reitero que él siempre ha actuado apegado a la ley, correctamente, “no debo nada, no temo nada, no corro, es más: ahora voy por ellos”.

El alcalde porteño estuvo acompañado de cientos de simpatizantes, que previamente se habían congregados en los alrededores de la Iglesia La Merced, junto al edificio de la Fiscalía, en el centro de la urbe.

La noche anterior en cadena de televisión, el alcalde mencionó que la próxima semana volverá a la Justicia con otro objetivo: solicitar varias diligencias preparatorias para luego iniciar la acción penal pertinente que, tarde o temprano, lleve a la cárcel a todos los autores y cómplices de la infracción penal cometida al imputarme falsamente un delito.

