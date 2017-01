Jorge Acaiturri: 'Apoyo el pacto ético pero considero que está incompleta la pregunta'

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 20 Enero 2017

El coordinador provincial de Avanza, Jorge Acaiturri, fue el invitado de este viernes en el programa Punto de Vista transmitido por Radio Atalaya. “Nosotros no hemos tomado una decisión de apoyar a un candidato a la Presidencia, a la militancia se le dio la libertad de voto”, así inicio su intervención.

También aseguró que los políticos y la sociedad no deben tenerle miedo al dialogo ni tampoco a la discrepancia. Sobre La unidad, aseguró que: “Yo no creo que buscar dialogo con distintas tendencias políticas haya sido una pérdida de tiempo, la cuestión es que no se llegó a un acuerdo. Apoyamos el dialogo y la unidad hasta las últimas instancias”.

Por su otro lado, Acaiturri aseguró que apoya el pacto ético pero también consideró que está incompleta la pregunta planteada. “Estamos fiscalizando pero no se está poniendo trabas a quien entregan la coimas, es decir a los corruptos”.

