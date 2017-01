El Universo de Guayaquil

Detalles Publicado el Domingo, 15 Enero 2017

¿Sabe que el 19 de febrero próximo habrá una consulta popular? Recorrimos cuatro localidades de Guayaquil haciendo al azar esa pregunta y la respuesta mayoritaria fue No. En la Terminal Terrestre de Guayaquil, de las 20 personas que consultamos solo dos contestaron afirmativamente y conocían de lo que trata la papeleta adicional que recibirán el día que también se elige al nuevo presidente de Ecuador.

En el Mall del Sol la situación varió y fue al revés: solo dos no sabían del tema; mientras que en el centro, en la Plaza de la Administración, donde están la Municipalidad de Guayaquil y la Gobernación del Guayas, las respuestas se dividieron.

No se trató de una encuesta, sino de una muestra que evidencia el conocimiento o desconocimiento en Guayaquil de lo que son paraísos fiscales, tema que va a consulta popular a pedido del presidente Rafael Correa. Han pasado doce días de los 45 en que se puede hacer campaña por el Sí o por el No y en los medios de comunicación no se ha visto pauta promocional alguna, más allá de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) registró a 21 grupos para impulsar las opciones (ver gráfico pág. 9).



La consulta plantea: ¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales? El mismo referéndum señala un plazo de un año, desde que se proclamen los resultados, para que la Asamblea Nacional reforme las leyes relacionadas y para que los servidores públicos acaten la disposición que se dé en las urnas.

Paraísos fiscales son regímenes tributarios con imposición fiscal menor al 60% de la vigente en el Ecuador por el mismo concepto, señala el Servicio de Rentas Internas (SRI) en su página web. También refiere una resolución del 28 de enero de 2015 que reconoce como paraísos fiscales a 87 territorios.

Sin embargo, en las calles poco se sabe. Y los calificados para hacer campaña por la consulta popular están aún trazando estrategias, según sus voceros. Fernando Machado, director ejecutivo de Silueta X, uno de los ocho grupos sociales que promueven el Sí, dice que no han iniciado la promoción porque están definiendo una estrategia conjunta. La primera decisión es hacerlo unidos.



