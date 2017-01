Rafael Correa: “Nosotros no hemos tenido oposición, tuvimos contrarrevolución”

Resumen Enlace Ciudadano nº 508

Detalles Publicado el Sábado, 14 Enero 2017

El presidente Rafael Correa, en su Enlace Ciudadano nº 508 desde el cantón Rumiñahui en Pichincha, abordó varios temas de coyuntura política y económica. Desde el principio arremetió contra los medios de comunicación aseverando que éstos buscan continuamente minar “la esperanza” de los ecuatorianos, desconociendo su enfoque crítico. Además expresó esperar ansioso la mañana del 25 de mayo, que sería su primer día luego de haber dejado el cargo de presidente.

El mandatario comentó los resultados que ciertas encuestas habrían arrojado, en las que, según Correa, se evidenciaría que la tendencia de derecha estaría apostándole ahora más a Guillermo Lasso y aseveró que la intención de voto de Cynthia Viteri está en descenso. Correa se mostró confiado con estos resultados, que aseguró él ya lo había previsto.

Correo abordó además el caso de la modelo Melanie Montenegro fallecida mientras se realizaba una operación estética en una clínica en Guayaquil. Criticó que se haya publicitado a dicha clínica de cirugías plásticas en medios como si se publicitara un “restaurante de hornados”. El jefe de estado no descartó que en un futuro se creen códigos y leyes que regulen precisamente este tipo de cirugías, que, como recordó, siempre “implican un riesgo alto”.

En cuanto al caso de corrupción de Petrocuador, Correa expresó que está estrechamente relacionado con escándalo de Odebrecht. El mandatario expresó enfáticamente que si hubiesen descubierto lo que “encontraron en las cuentas de (Mauro) Terán” en las cuentas de algún funcionario de Gobierno hubiesen surgido varias críticas “pero como es asesor del Municipio de Quito se lo denuncia como persecución política”. En este punto, el mandatario criticó que el burgomaestre de Quito, Mauricio Rodas, haya ido a Washington a denunciar la presunta persecución política, cuando según el presidente más bien debería buscar aclarar el caso de Mauro Terán. Correa procedió a mostrar el estado de cuentas de Terán y cuestionó “¿por qué si era legítimo el dinero que recibió no se lo declaró?”.

En cuanto al tema corrupción, Correa criticó que la oposición afirme que la falta de “fiscalización” y de “control del sector público” en su Gobierno ha sido un caldo de cultivo para la corrupción. Expresó que Carlos Pareja Yannuzzelli es el “único funcionario de este Gobierno” implicado, argumento que usó para afirmar que no por un funcionario se va a querer implicar a todo un Gobierno; en este punto arremetió de nuevo contra las críticas surgidas en medios de comunicación. Sobre la destitución del fiscal que llevaba el caso de la Refinería, el mandatario defendió la acción explicando que se debería precisamente a que este fiscal no habría acusado a todos los “cómplices” de la red de corrupción. Una vez más, el presidente volvió a establecer una relación entre este escándalo de corrupción y Carlos Pareja Cordero, quien según denunció el mandatario, también tendría supuestos vínculos con los hermanos Isaías y habría tenido experiencias pasadas en contrataciones públicas.

En temas económicos, el mandatario abordó el concepto de riesgo país expresando que este se trata precisamente de la capacidad y disposición para servir la deuda externa de una nación. En este punto, Correa argumentó que si se destinan todos los recursos del país para cancelar la deuda el riesgo país bajaría, pero en cambio la calidad de vida descendería por la falta de fondos en programas sociales. De esta forma, Rafael Correa le restó importancia a este indicador económico.

Correa analizó el volumen de la deuda externa actual y lo comparó con la deuda adquirida con los ‘Bonos Global’. Según Correa con estos bonos se pagaba un aproximado de 5% del PIB, mientras que aseveró que el servicio de la deuda actual le representa un pago del 3,2% del PIB que, según el mandatario, es “perfectamente sostenible”. Sin embargo no descartó que en el futuro se pueda y deba abaratar a la deuda. Además desestimó las observaciones de quienes levantan críticas contra la deuda adquirida por este Gobierno, afirmando que en estos análisis no se toma en cuenta el tamaño relativo de cada economía. “Nosotros no hemos tenido oposición, tuvimos contrarrevolución”, expresó al jefe de Estado mientras realizó un balance de los diez de años de su Gobierno.

En otros temas, el jefe de Estado comentó la recepción de Ecuador de la Presidencia del G77. Correa calificó esta posesión como la “segunda más importante” del país, poniéndola solo después de la presidencia de Leopoldo Benítez como Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1973. Correa entonces criticó que la prensa nacional le haya “restado importancia” a este acto y mostró un periódico para reprochar que la noticia del acto no esté en un lugar privilegiado del diario. (AR)

