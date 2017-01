No pudo instalarse audiencia de dictamen en caso Capaya

Sancionan al fiscal del caso

Detalles Publicado el Viernes, 13 Enero 2017

La jueza de la Unidad Penal de Pichincha, Karen Matamorros, no pudo instalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso de cohecho en Petroecuador.



Según informa La Hora, esta fue una inesperada resolución del Consejo de la Judicatura, anunciando un sumario administrativo al fiscal del caso, Jacinto Tibanlomno, que fue la razón en la que la Jueza se amparó para diferir la instacia.



El fiscal había adelantado que en este caso que está emitiendo un dictamen no acusatorio en favor de siete procesados de los 18 que están imputados. A decir de algunos abogados de la defensa, esa sería la causa de la sorpresiva suspensión del Fiscal.



También criticaron el hecho de que la jueza Matamoros haya devuelto al fiscal su dictamen no acusatorio. Entre los procesados en este caso está el ex ministro de hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli y el ex gerente de Petroecuador, Alex Bravo Panchana.



Fuente: La Hora

