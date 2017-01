Candidatos de Centro Democrático presentaron compartieron sus propuestas en Daule

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 12 Enero 2017

El candidato principal de Centro Democrático por el Distrito 4, Álex Cevallos, y sus compañeros de lista Letty Castro, Irina Saltos y Juan Carlos León, compartieron con los dauleños los proyectos legislativos y sus planes de trabajo que llevarán a la Asamblea Nacional a través de los que buscan construir un mejor Ecuador para todos



El mensaje ‘Con Jairala somos 1’ retumbó la mañana de este miércoles 11 de enero en el Mercado Central del cantón Daule. Con su presencia y voces, la fuerza naranja despertó el interés de los habitantes de este cantón, quienes por un momento paralizaron sus actividades comerciales para recibir a los aspirantes a la Asamblea Nacional por el movimiento Centro Democrático, lista 1.



Una de ellas fue Mariela González, de 35 años de edad, quien tiene 1 año vendiendo jugos naturales luego de haber perdido su empleo. Ella contó que únicamente CD se ha acercado a dialogar y a escucharlos, con la finalidad de llevar sus inquietudes a la Asamblea.



Destacó que el movimiento naranja transmite alegría, confianza y levanta el ánimo de la gente que está sufriendo por el desempleo e inseguridad del país. Además, de que sus propuestas están dirigidas a construir un mejor Ecuador para todos.



“Nosotros tenemos la esperanza que las cosas cambiarán cuando el general Paco Moncayo llegue a la Presidencia de la República y Centro Democrático a la Asamblea para trabajar unidos”, manifestó la dauleña.



Precisamente, una de las propuestas políticas difundidas en los cantones de la provincia del Guayas es que el país vuelva a crecer con seguridad jurídica para atraer inversiones, crear más industrias y eliminar gastos innecesarios. Es decir, un Estado que no derroche el dinero de los ecuatorianos.



El candidato principal a la Asamblea por el Distrito 4 de Guayas, Álex Cevallos, explicó que junto a sus compañeros de bancada de Centro Democrático impulsarán proyectos de ley que permitan generar líneas de créditos para los emprendedores, así como para fomentar el turismo y reactivar la agroindustria en todo el país.



“Los ecuatorianos deseamos un país próspero, seguro y sin drogas, volveremos la mirada al agro. En Centro Democrático llevaremos soluciones reales a la Asamblea. Este 19 de febrero no desperdicien su voto, en sus manos está el cambio que todos queremos y juntos nos levantaremos de la mano de nuestro líder Jimmy Jairala y el general Paco Moncayo, porque todos somos 1”, dijo Cevallos a un grupo de dauleños que escuchaban con mucho interés sus propuestas legislativas.



Después de llegar a la Cdla. La Yolita, entre risas, abrazos y muestras de respaldo, los candidatos Letty Castro, Irina Saltos y Juan Carlos León, compartieron mensajes de esperanza con Epifania Cesme Mora. “Nosotros creemos en el talento de nuestros hermanos ecuatorianos, por eso crearemos una gran red de emprendedores y todos tendremos oportunidades, tanto el joven como el adulto mayor serán reinsertados laboralmente”, expresó Saltos.



La mujer de 76 años de edad lucía feliz por la visita de los aspirantes al legislativo. Les abrió las puertas de su hogar y con una sonrisa en el rostro le compartió su deseo de que trabajen por su familia y por el bien del país. “Yo soy una mujer trabajadora, ahora una anciana que es madre de 16 chicos y le aseguro que tengo la misma energía que un joven. Quiero sentirme útil y que me den la oportunidad de seguir trabajando y aportando”, comentó Epifania.



Durante el encuentro con los ciudadanos, los candidatos de la fuerza naranja se comprometieron a trabajar por el bien de los ciudadanos, además de trabajar arduamente en políticas que favorezcan a los grupos vulnerables de la sociedad.



“Nuestro movimiento político de centro cree en la democracia participativa. Vamos a alcanzar la equidad e igualdad que todos soñamos porque somos un solo corazón, somos 1”, expresó León.

0 0 0 s2smodern

powered by social2s