Zuñiga: CIDH busca ingerir políticamente en el caso Fernando Villavicencio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 55% (2 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 12 Enero 2017

Ledy Zuñiga, ministra de Justicia, se refirió al pedido de documentación en el caso Fernando Villaviencio por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual es un intento de ingerir políticamente en un caso donde ya se tomaron decisiones legítimas y soberanas, según dijo.

Recordó que la CIDH no tiene competencias para otorgar ningún tipo de medida vinculante, en este caso las medidas cautelares solicitadas por Villavicencio, por lo que entregarán la documentación requerida pero haciendo llegar su rechazo a la comisión a través de la Cancillería del país.

“La CIDH busca favorecer a alguien a quien constantemente infringen la ley (…) Villavicencio ha querido victimizarse una vez más”, apuntó Zuñiga.

En cuanto al proceso en contra de Mauro T., precisó que no se trata de un tema político e hizo un llamado al alcalde Rodas a aportar con la investigación y a no realizar viajes que no ayudan a que el proceso avance. (SB/Gama)

0 0 0 s2smodern

powered by social2s