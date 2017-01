Iván Espinel: la verdad es que he reconocido lo bueno de este Gobierno, pero también he denunciado la corrupción

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 11 Enero 2017

El candidato presidencial, Iván Espinel, del movimiento Compromiso Social, destacó que es el único postulante que ha presentado la "Ley bisturí" para combatir la corrupción en el país, al tiempo de creer en la pena de muerte para crímenes atroces como medida disuasiva, medida que será sometida a plebiscito.

Espinel refirió que mucho creen que parte en la contienda con el 1 % de la intención del voto, "pero claro no tengo el aparataje estatal que lo tiene (Lenin) Moreno; no tengo para gastar los miles de millones de dólares que despilfarra (Guillermo) Lasso; no me apoya la Alcaldía de Guayaquil como a (Cynthia) Viteri; no se unen un manojo de movimientos, entre el agua y el aceite, como Paco Moncayo; mi papá no fue expresidente como en el caso de Dalo Bucaram, en esta lucha desmedida en donde muchos somos David y pocos los Goliat, depende mucho tu participación, te dirán que soy un títere de mis primos Vinicio y Fernando Alvarado, o de una supuesta relación familiar con Jorge Glas, la verdad es que he reconocido lo bueno de este Gobierno, pero yo como nadie ha hecho hincapié en los casos de corrupción". (Ecuavisa)

Nuestra propuesta de pena de muerte se basa en el sentir popular que se siente asustada por el incremento de la inseguridad @ecuavisa — Iván Espinel (@IvanEspinelM) 11 de enero de 2017

