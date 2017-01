Los alternos se toman la ‘posta’ en la Asamblea

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 05 Enero 2017

El Pleno de la Asamblea inició ayer sus sesiones de 2017 con la presencia de varios asambleístas alternos que se principalizaron para actuar todo este mes porque los titulares, que buscan la reelección, se han metido de lleno en la campaña, según informa La Hora.

Del lado del oficialismo estuvieron, entre otros, Efrén Reyes, alterno de Soledad Buendía, candidata en Pichincha; Jenny Pillajo alterna de Mauricio Proaño, también candidato por Pichincha; y Jorge Loor, alterno de Marcela Aguiñaga, candidata por Guayas.

Desde la oposición, entre los alternos que actuaron como principales constan Yenny Poveda, en reemplazo de Henry Cucalón, candidato socialcristiano en Guayas; Luis Torres, alterno de Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) que busca un cupo por Tungurahua; y los alternos de Luis Tapia y Alfredo Serrano.

La responsabilidad

Aunque la campaña concluye el 16 de febrero, quienes se han principalizado actuarán como tal solamente este mes, ya que la vacancia legislativa se cumplirá entre el 31 de enero y el 19 de febrero.

Poveda, alterna de Henry Cucalón (PSC), aseguró que actuar en la Asamblea no le toma de nuevo, ya que en la práctica siempre ha estado pendiente de lo que sucede en la Legislatura y que, a pesar de que su compañero está en campaña, se mantendrán en contacto para comentar cómo va el tratamiento de los proyecto de Ley, el desarrollo de los debates, los temas a tratarse.

Pero que en cuestión de votación lo hará de acuerdo con el análisis personal que haga de determinada normativa. “Estoy tranquila porque hay que tomar las cosas con responsabilidad. Yo voy a hacer oficina en Quito miércoles y jueves para revisar todo lo que llegue el despacho”, dijo Poveda.

Mientras la asambleísta cumplía su trabajo en Quito, Cucalón mantenía su agenda de campaña en Guayaquil, donde visitó, entre otros sitios, el Mercado de Mariscos de Portete, según su cuenta Twitter.



Otros ejemplos

Igual en Guayaquil, la oficialista Marcela Aguiñaga se preparaba para participar en horas de la tarde de una caravana desde Durán hasta la sede de PAIS en el Puerto Principal.

Por eso, su alterno Jorge Loor estuvo en Quito participando de la sesión del Pleno. Loor aseguró que ha tenido pocas ocasiones de actuar en los debates a pesar de que el Código de Ética de PAIS establece de manera obligatoria la participación de los alternos en al menos el 25% de las sesiones de la Asamblea. “No se ha cumplido, pero no me hago lío. Yo me adapto a las circunstancias”, dijo.

Agrega que como alterno tiene poco tiempo para empaparse de las leyes que entran al debate ya que solo cuando le llaman que reemplace a la titular se entera y revisa brevemente el estado en que se encuentra la normativa sin poder revisarlo en su totalidad. Situación que asegura será diferente este mes porque tendrá la oportunidad de profundizar en las temáticas que se planteen. (HCR)



La temática de ayer

Ayer se cumplió el segundo debate de la Ley de Movilidad de Humana y, aunque intervinieron 14 asambleístas, ninguno de ellos fue algún alterno. La sesión para aprobar esta normativa se retomará hoy.

Entre los candidatos a la reelección que sí asistieron constan la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y Miguel Carvajal, de PAIS; Patricio Donoso de CREO y Moisés Tacle (PSC).

Cifras

96

asambleístas tiene PAIS.

45

días faltan para las elecciones.



Fuente: La Hora

0 0 0 s2smodern

powered by social2s