Valencia: ‘La revolución es una mentira’

Detalles Publicado el Jueves, 05 Enero 2017

Por medio de las redes sociales Antonio Valencia envía mensajes de motivación, lucha contra el racismo –del que dijo haber sido víctima- y también opina que la “revolución es una mentira”. Sí, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol nacional no teme en el momento de hablar de política.

El 9 de diciembre del año pasado, en su cuenta de Facebook personal (Antonio Valencia), escribió: “La revolución es una mentira, una falsedad!! Abramos los ojos Ecuador!! Estamos a tiempo”. Con este mensaje adjuntó un video de un comerciante venezolano, quien llora y dice que prefiere que “le saqueen” por los altos precios en los que compra los productos.

Esto provocó reacciones a favor y en contra. Por ejemplo, un usuario le escribió: “Ecuador no es Venezuela y la gente que está feliz con este proceso no tiene redes sociales ni se deja llevar por los manipuladores y desinformadores”. Otro usuario comentó: “Si no se hace conciencia allá vamos a llegar”.

