Nebot: el 2016 ha sido muy difícil para los ecuatorianos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 04 Enero 2017

"Yo voy a votar por Cynthia Viteri y Mauricio Pozo". La razón para que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, tenga decidido su voto es porque considera que la propuesta de gobierno lo entusiasma, la considera la más adecuada para los ecuatorianos y está enfocada hacia las personas más vulnerables.

En su acostumbrada cadena radial semanal, cuya matriz la ofició Radio Morena, el burgomaestre hizo un balance del 2016."El 2016 ha sido un año muy difícil para los ecuatorianos en general, de virtual paralización económica, poco crédito, caída de la actividad de la construcción, caída del empleo y recaudaciones, incertidumbre...".

En el caso de Guayaquil, en cierta forma esas circunstancias nos han llegado, pero con una diferencia, la acción municipal que permite invertir del 85 % del presupuesto en servicios y obras públicas, ha permitido que ninguna obra municipal se haya detenido, no tenemos empleados impagos, no hay contratista que no esté al día, etc.

Además, todos los compromisos adquiridos por la Alcaldía en la última campaña electoral para su cuarta administración están en plena ejecución. (Radio Morena)

0 0 0 s2smodern

powered by social2s