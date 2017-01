Centro democrático inició su campaña con un recorrido por el Guasmo Sur en Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 03 Enero 2017

Los candidatos en el Distrito 1 por Centro Democrático iniciaron de manera oficial la campaña electoral con miras a los comicios del domingo 19 de febrero próximo.

El punto de partida fue la Cooperativa Cristal en el Guasmo Sur.

Al grito de ‘Todos Somos 1’, El Ecuador es 1’, los aspirantes a la Asamblea Nacional iniciaron una caminata por el sector. Entre los candidatos participantes del recorrido se encontraban María de Lourdes Valdivieso, Xavier Sandoval, Lucetty Pachito, Arturo Albán, Carlos Páez, Andrea Torres, David Calderón.

La cotidianidad de la barriada, caracterizada por el comercio en sus calles, se llenó de música y alegría. Con entusiasmo, los moradores salieron a saludar el paso de los aspirantes de Centro Democrático, lista 1, movimiento que lidera Jimmy Jairala y que respalda a Paco Moncayo y Monserratt Bustamante para la presidencia y vicepresidencia de la República, en su orden.

“Madre trabajadora, felicito el esfuerzo que haces a diario por sacar adelante a tu familia”, le dijo ‘Maluly’ Valdivieso a Doña Dolores, una humilde mujer que tiene un puesto de venta de encebollados en las afueras de su casa.

“Con tu voto vamos a crear leyes que incentiven el emprendimiento y la micro empresa”, expresó Lucetty Pachito, tercera candidata principal, a una familia que trabajaba dentro de su taller de calzado.

El fuerte sol no fue impedimento para que la caminata continúe en medio de gritos de simpatizantes y moradores. “Corra la voz, Maluly ya llegó”, era el estribillo que contagiaba a quienes salían de sus casas o saludaban desde los balcones.

Diana Estrella, madre de tres pequeños hijos, invitó a los candidatos a pasar a la sala de su casa y les brindó agua. “Aquí necesitamos seguridad, más resguardo policial, que se controle más la venta y consumo de droga porque hay chicos de 10 y 12 años que deambulan drogados”. Valdivieso le explicó que esos temas forman parte de su propuesta de campaña y que irán a legislar a la Asamblea por acabar con estos males que aquejan a la juventud.

El recorrido se extendió por la Cooperativa Guayas y Quil 2. A media mañana la actividad y el movimiento de personas era intenso pues en los alrededores se encuentra el Mercado Guasmo Sur.

Los candidatos volvieron a hacer un alto. Esta vez fue en la casa de Elena Acosta, de 65 años, donde tiene un pequeño negocio. Ella les invitó humitas y café productos con los que mantiene a su familia hace 35 años. “A mí no me den trabajo porque yo ya tengo, pero si quisiera que se preocupen por mis hijos y nietos que no tienen trabajo”.

Xavier Sandoval le explicó que dentro del plan de acción de Centro Democrático para la Asamblea está trabajar en leyes como la del primer empleo para los jóvenes, la reinserción laboral de los adultos mayores, la inclusión laboral de personas con discapacidades, entre otras.

Las actividades de Centro Democrático es este primer día oficial de campaña también se trasladaron a otros puntos de la provincia. El casco central de Milagro recibió a los aspirantes a legisladores por el Distrito 4, entre ellos Álex Cevallos, Catalina Ayala, Joffre Lara, Irina Saltos y Natasha Llerena.

Y en la tarde, los candidatos del distrito 3 tenían previsto realizar una caminata en la parroquia Letamendi, encabezada por Verónica LLaguno, Patricio Camino y Cristina Vargas.

El día tiene previsto cerrar con el gran mitin a las 20h00 en la cooperativa Trinidad de Dios, de Monte Sinaí, en Guayaquil, con la presencia del candidato presidencial por Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo; su binomio Monserratt Bustamantante; Jimmy Jairala, líder de Centro Democrático; y los candidatos a la Asamblea Nacional de los diversos distritos.

