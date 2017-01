Gabriela Rivadeneira con el 61,1 % de desaprobación

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 03 Enero 2017

La gestión de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira (PAIS), cerró en 2016 con una aprobación del 26,5% de la población, frente a un 61,6% de desaprobación, de acuerdo con la última encuesta realizada por la empresa Cedatos entre 19 y 27 de diciembre de 2016. La encuesta tiene un nivel de confianza del 95% y un marguen de error de +/- 3,4%. Se realizó 2.132 hogares de 30 localidades a escala nacional, según La Hora.

Tras ganar las elecciones como asambleísta nacional, Rivadeneira fue posesionada en mayo de 2013 como presidenta de la Legislatura constituyéndose en la primera mujer en la historia en ocupar este cargo. Fue reelecta para el periodo legislativo 2015-2017.

Según los registros de Cedatos, a diciembre de 2013, a ocho meses de ser posesionada como titular de la Legislatura, un 45% de la población aprobaba su gestión al frente de este poder del Estado, frente a un 34% que lo desaprobaba.

Un año después, en enero de 2015, la aprobación a su gestión era levemente más alta que la desaprobación. A esa fecha un 41% aprobaba su gestión, mientras que el 40% no lo hacía. Al mes siguiente empieza ya a ganar terreno la desaprobación con un 50%, frente a un 37% que manifestaba su aprobación. Característica que se ha mantenido porque en enero de 2016 el 52% desaprobó la gestión de la titular de la Asamblea, mientras que el 30% aún respaldaba su labor.

La palabra de la Presidenta

Cedatos también ha consultado sobre la credibilidad en la palabra de la Presidenta de la Asamblea. Entre agosto y diciembre de 2013 un 39% dijo que no le creía y un 37% sí lo hacía. Esa tendencia de “incredulidad” se ha mantenido e inclusive se ha incrementado a lo largo de su gestión.

Así, en enero de 2015 un 48% no creía en la palabra de Rivadeneira frente a un 32% que dijo creerle. A enero de 2016 vuelve a incrementarse el número de ciudadanos que no cree en la palabra de la Presidenta, ya que el porcentaje se ubicó en 55% y un 28% aseguró que sí le creía. Para finalmente, al cerrar 2016 un 63% de los encuestados dijo que no creía en su palabra, mientras que un 23% si lo hace.

Rivadeneira aspira a la reelección como asambleísta nacional por Alianza PAIS para los comicios de febrero. Ocupa el segundo casillero de la papeleta tras el exministro del Interior, José Serrano.

Diario La Hora remitió al correo institucional de la Presidenta ( Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ) un breve cuestionario sobre las cifras de Cedatos para conocer su criterio al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no había respuesta. (HCR)



Fuente: La Hora

