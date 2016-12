Las 10 noticias más populares del 2016

En nuestro portal ecuadorenvivo

Detalles Publicado el Sábado, 31 Diciembre 2016

Los clics en el ámbito político predominaron a la hora de inclinar la balanza del top ten de las noticias publicadas en nuestro portal. Ecuadorenvivo hace una reseña de las 10 noticias más populares en su sitio web. Aquí un resumen:

Rodrigo Paz: 'Lo he definido, yo votaré por Cynthia Viteri'

2016-10-14.- Las declaraciones del exalcalde de Quito, Rodrigo Paz, se llevaron la mayor cantidad de clics en nuestra página web. La razón: habló de política -algo poco frecuente en los últimos años del exburgoamestre y principal mecenas del Campeón de la Copa Libertadores de América, Liga Universitaria de Quito-.

En entrevista ofrecida a Radio Platinium, Rodrigo Paz habló sobre la reciente publicación de un libro autobiográfico. También se pronunció sobre el panorama político y el estado del país. Paz aseguró que tanto el Gobierno actual como el socialismo del siglo XXI han sido ‘un rotundo fracaso’.

Respecto a los candidatos que corren por la carrera presidencial, Paz se manifestó ‘impresionado’ con la manera de hacer política de Cynthia Viteri, candidata presidencial por la ‘Unidad’, y afirmó admirar sus discursos políticos porque ‘no incluyen groserías, pero son muy bien puestos’.

El exalcalde de Quito aseguró conocer personalmente a Viteri, por lo que aseguró ya habría tomado la decisión de darle su voto en los comicios de 2017. “Lo he definido, yo votaré por Cynthia Viteri”, sentenció.

Diario panameño hace conocer la existencia de informe que involucra a vicepresidente Glas en posible lavado de dinero

2016-11-03.- El diario panameño “LA ESTRELLA DE PANAMÁ” hizo saltar las redes sociales, en su sección “La llorona” dio cuenta sobre la existencia de un informe “muy grave y comprometedor” de las autoridades de ese país que involucraría al vicepresidente ecuatoriano y candidato a la reelección en las elecciones de febrero de 2017, Jorge Glas Espinel en supuestas actividades ilícitas, información que hasta la fecha fuera probado.

También el diario “LA ESTRELLA DE PANAMÁ” informa de un viaje que habría hecho a ese país el secretario jurídico de la presidencia de Ecuador, Alexis Mera, “tratando de impedir que dicho informe se filtre”. El informe incluiría actividades como lavado de dinero.

Menciona el periódico panameño que “El gobierno de Rafael Correa quiere impedir que lo que dice ese informe sea conocido porque en estos momentos se prepara para una campaña política”.

'Yo veo a mi hermano Rafael en la cárcel, cuando termine este gobierno'

2016-08-30.- Fabricio Correa, hermano mayor del presidente de la República incendió la arena política con explosivas declaraciones dadas en Radio Tombamba de Cuenca. "Yo veo a mi hermano Rafael en la cárcel, cuando termine este gobierno", expresó. La razón: juicio y persecución a la 'banda rosa'.

Según Fabricio, vendrá el contragolpe, porque van a venir los juicios y las persecuciones, al igual lo que pasa en Argentina y Brasil.

Consultado por el periodista a quiénes se refería y porqué, Fabricio Correa respondió: "A la banda rosa por pillos, ¿por qué más?, si en este momento se están sacando los ojos. Ahora que está chira la revolución se sacan los ojos, miren a Alexis Mera que no tiene porqué, pues quien debería liderar la investigación sobre Petroecuador es el fiscal, pero Alexis Mera sale a atacar a (Alex) Bravo. ¡Qué habrá ahí!, la gente ya se imagina que habrá por ahí".

Cynthia Viteri: 'El que debería hablar de maquillaje y por experiencia propia es Correa, porque como economista le ha ido muy mal'

2016-10-08.- En un encuentro con mujeres realizado en la ciudad de Machala, el 5 de octubre, la candidata presidencial por ‘la Unidad’, Cynthia Viteri, brindó un emotivo discurso a los asistentes y replicó los comentarios del Presidente Correa, asegurando que quien debe hablar de maquillaje es el mandatario “ya que tiene experiencia propia, porque de economista le ha ido muy mal”.

Según Viteri, el comentario del mandatario es una burla no solo para ella, sino para todas las mujeres del Ecuador, porque es un síntoma que desde el oficialismo no manejan una paridad de género y no creen en la capacidad de las mujeres para involucrarse en la vida política. “Creen que las mujeres no tenemos la suficiente capacidad para levantar al país de las ruinas en las que lo han dejado”, sostuvo.

Mauricio Pozo: 'Por Dios, ¿dónde estudiaron estos señores?'

2016-08-12.- Consultado el economista Mauricio Pozo de cuál es su criterio sobre la crisis económica, respondió así:"Es imposible dejar de lado lo que dice la teoría económica y lo que dice la evidencia empírica. No podemos, por más que queramos, decir algo que no es técnicamente correcto. A mí me da la impresión de que el gobierno quiere adaptar las cifras al speech político. Decir que hay que reunir, por ejemplo, ciertos parámetros básicos para decir que hay crisis o no, es un invento de la gente del gobierno. Yo tengo más de 30 años haciendo academia y ni me he enterado de que hay esos requisitos. Lo que sí hay es un consenso para decir que dos trimestres consecutivos al menos, en que haya una tasa negativa del PIB, se llama recesión económica aquí, en la China, en Estados Unidos y en cualquier parte. No hay discusión".

El Ecuador tiene cinco trimestres consecutivos, y digo cinco porque el último del año pasado, que dicen que fue positivo en 0.1 o una cosa así, muy pequeño, pero positivo, está en serios cuestionamientos que hizo Cordes. Pero así yo le ponga positivo, son cuatro trimestres que de manera consecutiva han tenido tasas negativas, por lo tanto el Ecuador está en recesión, digan lo que digan los señores del gobierno.

Y le siguen en el ranking otras cinco informaciones, igualmente importantes:

El alcalde de Penipe habría recogido las 45 mil firmas en todo Chimborazo en su tiempo libre, según Pamela Aguirre

2016-10-04.- Pamela Aguirre, líder del colectivo ‘Rafael contigo siempre’, que armó toda una campaña para recolectas firmar que apoyen la relección indefinida del actual mandatario, fue noticia de primera plana cuando se le consultó por las las 45 mil firmas recogidas en el cantón Penipe, donde solo existen 7 mil habitantes.

Aguirre, hoy candidata al Parlamento Andino, sostuvo que el alcalde, , como cualquier otro ciudadano, recogió firmas en su tiempo libre. Indicó que dichas rubricas habrían sido recolectadas por el funcionario en todos los cantones de Chimborazo, por lo que acusó fue un error en la publicación de la información y que dio lugar a malos entendidos.

El doble sueldo de la esposa de René Ramírez

2016-07-05.- Un informe del portal 1000 Hojas, reproducido en ecuadorenvivo, sacudió la opinión pública. Analía Minteguiaga es una de las académicas más eficientes de la educación superior en Ecuador. Ella ejerce a tiempo completo el cargo de vicerrectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), por ello recibe un sueldo mensual de $5.566. Su dedicación no termina allí porque además recibió un sueldo adicional de $ 3.168 por trabajar supuestamente a tiempo completo. Analía Minteguiaga es esposa de René Ramírez, ideólogo de la revolución ciudadana y secretario de Educación superior, ciencia y tecnología.

Esa denuncia nunca fue comprobada.

Periodista procesada por linchamiento mediático y acusada del 'delito' de opinar

2016-07-29.- La periodista Jeanette Hinostroza, conductora del espacio de entrevistas “Los desayunos de 24 Horas” de Teleamazonas, enfrenta una acusación por linchamiento mediático por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP y ha sido el blanco de actos de acoso como la difusión de cadenas en su contra. Esto por las críticas que ha realizado a una subasta inversa corporativa de medicamentos a cargo de esa entidad, proceso que ha seguido el medio de comunicación con entrevistas e investigación periodística y ha evidenciado las dudas respecto a la calidad de dichas medicinas.

La víctima de violación de Glas Viejó ha sido detenida

2016-11-15.- La niña que fue violada a los 12 años por el padre del vicepresidente de la República se encuentra detenida, acusada de portar droga. Hoy sería juzgada. Como se recordará el 28 de septiembre del 2011, Jorge Glas Viejó fue acusado por violación a una menor (ese día lo detuvieron y lo liberaron), la misma que quedó embarazada. Por ese crimen Glas Viejó fue condenado a 20 años de prisión. Hoy su paradero es un misterio, aunque se presume que está detenido, nadie sabe en dónde.

COBARDE AGRESIÓN A NUESTRO DIRECTOR

2016-12-12.- Se atrevió a pensar diferente y fue agredido. El director del periódico digital ecuadorenvivo.com, Alfonso Pérez Serrano, fue golpeado y pateado en el suelo por varias personas, al bajarse de su vehículo luego de haber sido chocado por los agresores.

"Tan pronto la fiscal me vio, y le explicamos el caso, ella me dijo: ¡Ah se trata del asunto que nos llamaron del Ministerio del Interior!, a partir de ahí se negaron a cualquier opción de tomarme la declaración", señaló.

