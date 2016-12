Piden que se prohíba que Glas deje el país

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 29 Diciembre 2016

A los pocos minutos de concluida una rueda de prensa conjunta de los fiscales de Panamá y Ecuador, el candidato a la vicepresidencia de la República Andrés Páez (CREO-SUMA) se hizo presente en la Fiscalía para solicitar un acto urgente en el caso Odebrecht. Básicamente, para que se dispongan medidas cautelares antes de que “desaparezcan las evidencias” y que se ordene la prohibición de salida del país del vicepresidente, Jorge Glas.

La petición del político se fundamenta en el artículo 583 del Código Penal, en el que se establece que cualquier persona puede presentar un pedido de esta naturaleza a efecto de evitar la impunidad de un caso en investigación.

“Hoy en la fiscalia junto a los candidatos de CREO, para que se pida información sobre Odebrecht a Estados Unidos. Queremos la lista de quienes recibieron sobornos”, escribió el exasambleísta en sus cuentas de redes sociales.

Y precisamente sobre este tema versó la rueda de prensa de los fiscales. Según se dijo ahí, autoridades de justicia de Estados Unidos habrían manifestado su predisposición a colaborar con Ecuador para hacer conocer los nombres de los funcionarios involucrados en el escándalo de corrupción desatado tras los sobornos que entregó la empresa brasileña para obtener contratos en el país, durante este Gobierno.

Así lo dio a conocer el embajador ecuatoriano en Estados Unidos, Francisco Borja Cevallos, quien estuvo junto al fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, y a su similar de Panamá, Javier Carvallo, quien llegó al país para entregar personalmente un pedido de asistencia penal internacional, también sobre el caso Odebrecht.

Gestiones y esperanzas

El Embajador dijo que tan pronto conoció el tema se reunió con tres funcionarios del Departamento de Justicia del país del norte, que están a cargo de las investigaciones, y les solicitó la cooperación en varios ámbitos, pero fundamentalmente los nombres de las personas que habrían recibido las coimas.

Agregó que esas autoridades se comprometieron a considerar el pedido tan pronto llegue la asistencia penal internacional de Ecuador. No obstante, reconoció que es una facultad soberana de Estados Unidos y del Departamento de Justicia, el enviar o no la información; pero tiene la esperanza y el deseo de que así ocurra.

Sin embargo, al ser consultado sobre los antecedentes de colaboración de Estados Unidos en materia de asistencia penal internacional con Ecuador, Borja reconoció que ha sido mínima o casi nula, pero que espera que “en este caso de tanta trascendencia las cosas cambien y nos envíen la información solicitada”. (LC)

Pesimismo

El fiscal general, Galo Chiriboga, no es muy optimista respecto de la asistencia penal internacional solicitada a Estados Unidos. Según dijo, con el caso ‘FIFA-gate’ ocurrió algo similar, pero la Fiscalía ecuatoriana no se cruzó de brazos a esperar esa información y, como no tuvo respuesta, hizo lo suyo por su lado y ahora ya se tiene una sentencia en el caso, y lo mismo se puede hacer con el tema Odebrecht.

El funcionario también reveló que los pedidos de asistencia penal internacional a Estados Unidos y Brasil están siendo traducidos al idioma de esos países y a más tardar serán entregados hoy. “Es importante la información que podamos recibir, pero no determinante”, dijo Chiriboga. De su parte, el fiscal de Panamá, Javier Carvallo, dijo que la clave del éxito en las investigaciones en implicaciones trasnacionales, “sin duda es la cooperación entre los países y las fiscalías de Ecuador y Panamá, conscientes de esa realidad, desde el primer día cuando surgió el caso Odebrecht, iniciaron conversaciones a fin de establecer un mecanismo de cooperación entre ambas instituciones”.

Cifras



33,5

miilones de dólares en sobornos pagó Odebrecht en Ecuador durante este Gobierno.



583

es el artículo del Código Penal en el que sustentó su pedido Páez.



Fuente: La Hora

0 0 0 s2smodern

powered by social2s