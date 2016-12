1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 27 Diciembre 2016

La asambleísta por la provincia de Pastaza por Avanza, Gabriela Díaz, difundió este martes un comunicado en el que señala varias críticas al proyecto de ley de Régimen Especial Amazónico, que el Gobierno habría enviado a la Asamblea el pasado viernes 23.

Para la legisladora, a pesar de ser un decreto santificado en la constitución, considera que se lo manejó con cálculo político e hizo un llamado a reclamar por el "orgullo de ser amazónico". Además señala que la Ley que no se encuentra bien configurada, pues argumenta que no devela un sistema de desarrollo concreto para la región.



La asambleísta pidió que la Ley debería responder a la realidad, necesidades, exigencias y conocimiento del territorio al que está haciendo referencia y no "a un Gobierno de turno que a la vuelta de la esquina se rasgue las vestiduras diciendo que cumplieron con la Amazonía a través de lo que ellos consideran pertinente para nosotros", según aseveró.

