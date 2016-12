Nebot: profesamos la conciencia social con eficiencia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Publicado el Miércoles, 21 Diciembre 2016

"Las cosas están mal: cuando tomaron el poder, la deuda no pasaba 29 % de Producto Interno Bruto (PIB). Hoy, la deuda real, supera el 50 % ", refirió el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, al comentar el momento político.

Según el burgomaestre, "hicieron un modelo estatista y ahora ven consecuencias; en Guayaquil aplicamos otro modelo y nuestra economía va muy bien pese a la crisis. Ahora está claro qué funciona y qué no funciona: es cuestión de modelos".

Para Nebot la solución del modelo estatal fue contagiar la crisis a otros sectores de la economía, pero "la peor forma de manejar el Estado es mezclar los problemas".



En cambio, nosotros no practicamos la filosofía fondomonetarista: el máximo ajuste con el mínimo desarrollo, sino conciencia social con eficiencia, esto es economía social de mercado fundamentada en la doctrina social de la Iglesia, "ajuste menor y desarrollo mayor", esa es la diferencia.

Consultado sobre si la Ley de Plusvalía, que se le ha incluido una frase que dice que la vivienda es un derecho y no una mercancía, radicaliza la posición socialista-marxista en el Ecuador, el alcalde dijo: "Se está radicalizando el cojudismo". Y agregó que la gente no está pensando si es mercancía o no, sino que quiere tenerla.

Nebot refirió que esa es la filosofía de Fidel Castro y Hugo Chávez, de todos aquellos que el presidente Rafael Correa, con voz entrecortada, en La Habana, juró que iba a implementar sus acciones. "Cuba y Venezuela, es ahí a donde quieren llevar al Ecuador". Nosotros queremos un cambio positivo, haciendo lo contrario a lo que hace el Gobierno". (Radio Forever)

