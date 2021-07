1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Domingo, 27 Junio 2021

El vicepresidente de la República, Dr. Alfredo Borrero, llegó de sorpresa al Hospital del IESS “Los Ceibos” para constatar que, efectivamente, no está funcionando al 100% porque “ellos han tomado la decisión de no dar acceso a pacientes, no tienen la operatividad suficiente, no hay personal médico suficiente, hay alas vacías”, enfatizó el segundo mandatario.

Además, reiteró que el objetivo del Gobierno Nacional es que los ciudadanos sean atendidos de forma adecuada. “Este hospital tiene una capacidad de más de 500 camas, de ellas, funcionan solo 208. Es decir, este hospital está menos del 50% operativo, mientras personas se mueren por no tener una cama. Hay 11 quirófanos, solo 8 están funcionando. Se hacen 20 cirugías al día, cuando lo normal sería 110. Hay pisos sin utilizar”, afirmó.

El Vicepresidente, también, visitó el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en donde conoció que a esta casa de salud le hace falta medicinas, insumos y existen equipos sin funcionar e incluso los pacientes deben conseguir afuera medicamentos, catéteres, pintas de sangre, insumos, etc. Además, según le informaron al segundo mandatario, les envían a hacer exámenes de sangre en laboratorios externos por falta de reactivos.

En cuanto a la operatividad de los quirófanos, “de 16 funcionan 11; 70 camas no están habilitadas. Entonces, un hospital de tanta complejidad como este no está cumpliendo las funciones que debería cumplir”, acotó Borrero.

Estas visitas sorpresas se realizarán en todo el país, en dos días se recorrieron casas de salud en 5 ciudades: Alausí, Riobamba, Ambato, Latacunga y Guayaquil.