1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 21 Junio 2021

El abogado de Agusto Briones aseguró que su defendido, al igual que su hermano José, tiene trastorno de ansiedad. El abogado de Celi, en cambio, pide que aunque sea le pongan cuatro grilletes.

Este miércoles, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, anunciará su fallo sobre el pedido de revocatoria de la prisión preventiva solicitada por los abogados de Pablo Celi, contralor subrogante; y de Adolfo Agusto Briones, hermano del fallecido exsecretario de la Presidencia José Augusto Briones. Los dos están procesados por corrupción bajo el presunto delito de delincuencia organizada y se encuentran detenidos en la Cárcel 4, de Quito.

La audiencia de sustitución de revisión de medidas cautelares se cumplió este día, luego de que fue suspendida el lunes pasado a pedido de la fiscal general, Diana Salazar. Durante el desarrollo de la diligencia, Marcelo Ron, abogado de Celi, manifestó que los elementos de convicción que llevaron al juez a dictar la prisión preventiva se han desvanecido, por lo que considera que se debe revocar la medida. Dijo que versiones de varias personas llamadas por la Fiscalia dentro de la investigación han demostrado que el Contralor nunca presionó, intervino, pidió o influenció para que se dé el desvanecimiento de glosas.

Además, dijo que la asignación de expedientes de análisis de glosas, deben cumplir todo un proceso, que se realiza por sorteo, por lo que es imposible que se entreguen a dedo o direccionados.

Añadió que la Fiscalía ha tenido más de 70 días para investigar este caso, tiempo en el cual solicitó la orden de prisión, llevó a cabo allanamientos, incautaciones de equipos, ha tomado versiones, ha realizado todo tipo de diligencias como para pensar que si Celi sale libre podría obstruir el proceso judicial o influenciar en las entidades para que no den información, con lo que descartó un peligro de fuga del Contralor.

Ron manifestó nuevamente que su defendido se encuentra en muy mal estado de salud, y pidió al juez que, como acto humanitario, revoque la orden de prisión y que, a cambio, como medida alternativa, puede ordenar que le pongan inclusive “cuatro grilletes electrónicos”.

Tendencias suicidas

Por su parte, Paúl Egred, abogado de Adolfo Agusto Briones, centró gran tiempo de su defensa en demostrar que el procesado tiene problemas siquiátricos, con ideas suicidas, que sufre de ansiedad y depresión. Egred presentó varios certificados médicos que demostrarían que el investigado se trata desde hace 11 años, aproximadamente, de trastorno depresivo moderado, una enfermedad congénita que, aseguró, también sufría su hermano José Agusto Briones, quien estuvo procesado en esta causa y que, aparentemente, se suicidó en la Cárcel 4, el 23 de mayo.

Egred manifestó que a partir de ese episodio la salud física y mental de su defendido se ha agravado, y que un trastorno siquiátrico no se resuelve con una operación o con medicamentos, por lo que es necesario que salga de prisión y se defienda en libertad.

La Fiscalía

La Salazar aseguró que no se han desvanecido las razones por las que se ordenó la prisión preventiva contra Agusto y Celi, y que, por el contrario, hay situaciones más graves que deberían ser tomadas en cuenta para que no se levante la medida. Dijo que se ha demostrado que Celi tenía gran poder para desvanecer las glosas, por el hecho de ostentar el más alto cargo dentro de la Contraloría.

Sobre la enfermedad psiquiátrica de Agusto Briones, manifestó que no era causal para levantar la medida y que el procesado recibe atención especializada y el tratamiento oportuno.

Todos estos argumentos de las partes procesales son los que el juez dijo tiene que evaluar para emitir su fallo este miércoles.