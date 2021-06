1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 21 Junio 2021

La Defensora subrogante le acusa de ingreso de artículos prohibidos a la Cárcel 4.

La defensora del pueblo subrogante, Zaida Rovira, acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra Freddy Carrión, Defensor del Pueblo titular, detenido en la Cárcel 4, por presunta agresión sexual.

Rovira acusa el funcionario del presunto delito de ingreso de artículos prohibidos al centro de reclusión. “El viernes, el Defensor del Pueblo emitió, desde la Cárcel 4, una resolución ilegítima e ilegal mediante la cual, supuestamente, me cesa en funciones y nombra a otra persona”, dijo Rovira.

Añadió que, más allá de los argumentos de si puede o no cesarle en el cargo desde la prisión, lo grave es que se ha comprobado que un preso tiene privilegios en la cárcel como para poder ingresar dispositivos como computador y poder emitir su firma electrónica. “Carrión se da el lujo de mandar desde la cárcel”, aseguró.

Sigue en el cargo

El viernes se informó que Carrión, desde prisión, dirigió un ofició a Rovira cesándole del cargo, nombrando en su reemplazo a la delegada de la Defensoría en Carchi, Tania Castillo, a quien le encarga la subrogación.

Sin embargo, Rovira asegura que la resolución es ilegal, por lo que se mantiene como Defensora subrogante, ya que a Carrión el jueves se le había terminado la licencia que tomó para enfrentar el proceso judicial y no había solicitado reintegrarse al cargo en el plazo establecido en la normativa. “En vista de que no solicitó ni la licencia ni ampliar sus vacaciones, la Defensoría tuvo que declarar la imposibilidad de ejercer el cargo y me extendió la subrogación”, aseguró.

Rovira mantuvo que, si después de los tres meses que dura su subrogación, Carrión regresa al puesto, ella renunciará porque no puede estar bajo el mando de una persona que ha perdido toda condición ética como para dirigir una institución que vela por los Derechos Humanos.

Agregó también que se reunirá con legisladores que impulsan el juicio político contra Carrión para explicarles el proceso y entregarles documentación de sustento.