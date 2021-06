1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Domingo, 20 Junio 2021

Dora Ordóñez, exsecretaria Anticorrupción, señala que la Contraloría necesita reorganizarse, pero no una cuestión superficial, sino estructural.

Considera que "es gravísimo" lo que está pasando con la Contraloría. "Todas las auditorías, procesos, denuncias, no hay quién las firme".

"Los episodios de la Contraloría merecen una miniserie en Netflix, Licencia Para Robar. Polit salió a EU con una licencia, Celi pide también pidió licencia y ejerce como Contralor desde la cárcel", dijo en entrevista con Carlos Vera en "Vera A Su Manera".

Señala que en la Contraloría, hay servidores que sí hacen su trabajo; si no, "las autoridades de libre remoción no tendrían los informes para negociar los desvanecimientos de glosas. Se identificaron las irregularidades para pedir después sobornos".

A su juicio, la figura de la subcontralora o la subrogante puede ejercer funciones temporales, pero Pablo Celi está preso. "La Fiscal dijo que están ejerciendo presión. Que renuncie primero y limpie su nombre después".

"Hay que decirlo clarito. Aquí se están llevando la plata de los ciudadanos, de los mas pobres y vulnerables. Hay que cambiar la Contraloría pero con decisión política", dijo.

Por si parte, Hernan Ulloa, consejero del CPCCS, dice que Pablo Celi es contralor subrogante, por lo tanto no puede designar ni un subcontralor, ni a un subrogante. "Celi no fue titularizado Contralor. Creo que Valentina Zárate no puede ejercer. Es la ley".

"La Ley orgánica de la Contraloría, indica que con el simple llamamiento a juicio se genera una inhabilidad para ejercer el cargo de Contralor, sin necesidad de una sentencia condenatoria ejecutoriada", apuntó.