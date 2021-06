En 'Vera A Su Manera'

Detalles Publicado el Viernes, 18 Junio 2021

Para el excandidato a la Asamblea, Mauricio Salem, el Buró de Crédito no es malo per se. "No es malo tener información de crédito. Lo malo es que en Ecuador se lo ha usado como un arma letal".

"En otras partes del mundo, si una persona fracasa, hay instituciones especializadas para darles un apoyo y salida. Pero aquí, entras al Buró de Crédito como a una cadena perpetua", recalca.

Patricio Chanabá, Director Ejecutivo de Asomif, comunicó que rpresenta una asociación que es parte de la solución; "en Ecuador hay más de 6 millones de personas fuera del sistema financiero por políticas públicas equivocadas".

"El Decreto Presidencial establece hasta 90 días para salir del Buró de Crédito a los deudores de hasta $1000, pero puede hacerse en dos o tres días. !Puede hacerse ya!", apuntó.

Ruth Arregui, Superintendente de Bancos, dice que hay que entender el impacto económico que tuvo la pandemia. "Lo que hace el Decreto es beneficiar a pequeños deudores para tenerlos activos,pero esto es en el marco de la pandemia".

"El Decreto debe ejecutarlo la Junta de Regulación Monetaria. Hay que hacer estudios técnicos; la información tiene que ser fidedigna, no hay posibilidad de errores en ese tipo de cosas", apuntó.