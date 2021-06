1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 07 Junio 2021

Con parte de la agenda que cumple el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, en la ciudad de Guayaquil, acudió al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en donde fue enfático respecto a la lucha contra la corrupción en casas hospitalarias.

“Este hospital se ha convertido en el centro de la corrupción, eso no es novedad para nadie. Nosotros no vamos a permitir que continúe así, esta es una decisión de Estado, una decisión del Presidente de la República. La primera palabra que va a quedar impresa aquí es que nosotros vamos a barrer la corrupción, los corruptos no pueden estar en instituciones hospitalarias donde la gente viene destruida su salud y destruida su alma porque está en una etapa de sufrimiento”, puntualizó el Vicepresidente.

En esta casa de salud, el segundo mandatario visitó la bodega de insumos y medicamentos, así mismo, conoció por parte del personal de salud el estado en el que funciona este hospital, las urgencias y problemas. En esta visita, también, estuvo la ministra de Salud, Dra. Ximena Garzón.

Las visitas a los hospitales y centros de salud continuarán en todo el país y estarán encabezadas por el vicepresidente Dr. Alfredo Borrero y la ministra de Salud, Dra. Ximena Garzón.