Detalles Publicado el Jueves, 03 Junio 2021

Freddy Carrión es investigado por presunto delito sexual. Magistrados de la Corte Nacional de Justicia rechazaron el recurso de apelación a la prisión preventiva.

El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó la prisión preventiva contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión, detenido desde el 17 de mayo en la Cárcel 4, de Quito, mientras se le investiga por presunto abuso sexual.

Los hechos ocurrieron entre el 15 y el 16 de mayo, época de confinamiento obligatorio, cuando se reportó una denuncia de escándalo público en un departamento del norte de Quito. Los videos que circularon en las redes sociales dan cuenta de la participación de Carrión, en estado etílico, en incidentes violentos junto al exministro de Salud Mauro Falconí y una mujer.

La CNJ ordenó el inicio de una instrucción fiscal por 30 días contra Carrión y dictó su prisión preventiva. Este día se cumplió la audiencia de apelación y el tribunal integrado por Felipe Córdova, Luis Rivera y Byron Guillén rechazó el recurso, por unanimidad.

Los argumentos

La audiencia se cumplió en horas de la mañana y el fallo oral se dio a conocer en la tarde. Stalin Raza, abogado de Carrión, manifestó que, dentro del caso que investiga la Fiscalía en relación a su defendido, existen versiones contradictorias, por lo que los elementos no son suficientes como para justificar una medida cautelar como la prisión preventiva.

Recordó que, de acuerdo con los primeros datos que se conocieron y al parte policial, fue Falconí el que llamó al ministro de Gobierno de esa fecha, Gabriel Martínez, a comentarle que fueron víctimas de un atentado junto a su pareja.

Agregó que no hay peligro de fuga de Carrión y que, en su momento, entregó los arraigos que determinaron que tiene a su familia y su trabajo aquí en Ecuador. Además, dijo que, luego del incidente, a pesar de no estar retenido, se presentó voluntariamente a una casa de salud, por lo que nunca evadió la acción de la justicia. Para Raza, el presunto delito por el que se investiga a Carrión no tiene relación con su función como Defensor del Pueblo.

La versión de la Fiscalía

La fiscal general, Diana Salazar, pidió que se ratifique la prisión preventiva porque existe una infracción de naturaleza sexual contra una mujer, en contra de su voluntad, lo que fue corroborado en el testimonio de la víctima, en el testimonio anticipado de Falconí y de personal de seguridad pública y privada que estuvo en el lugar de los hechos, por lo que existen suficientes elementos de convicción para presumir que es autor del delito.

Jorge Irigoyen, abogado de la presunta víctima, solicitó que se rechazara el pedido de Carrión al existir elementos de convicción suficientes.