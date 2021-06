1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 01 Junio 2021

El líder del partido español Vox, Santiago Abascal, es el promotor de la Carta de Madrid, una iniciativa a la que se han adherido actores políticos ecuatorianos, entre ellos, el exvicepresidente, Otto Sonnenholzner, y el excandidato presidencial, Pedro Freile.

El exvicepresidente mencionó en entrevista con Notimundo, que la Carta de Madrid trata de defender valores en contra del Socialismo del Siglo XXI, que actualmente, según el político ecuatoriano, es una amenaza en la región que atenta contra estos derechos.

“Este modelo ha destruido a muchos países y le ha hecho mucho daño al nuestro”, enfatizó.

Asimismo, indicó que en la Carta de Madrid hay promotores que no son del agrado de muchos. "Yo he firmado un documento que está alineado con todo lo que he predicado, no una adherencia a un partido, ni una declaración ideológica”.

Sonnenholzner explicó que esta iniciativa está “alineada” con aspectos que ha promovido en su vida personal y política, como la libertad de expresión, el respeto a la propiedad privada, la separación de poderes del Estado y libertades civiles.

Extrema izquierda genera caos y vandalismo en Colombia