1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 25 Mayo 2021

Ximena Garzón ofrece una vacunación masiva y ordenada contra el Covid-19, tiene las líneas generales y empezará a aplicar el plan desde el inicio de su gestión.

Fortalecer el primer nivel de atención de salud pública y la salud preventiva, erradicar la desnutrición infantil, el control de la pandemia por Covid–19, el proceso de vacunación y atención a pacientes por enfermedades agravadas derivadas del coronavirus son las prioridades de gestión de Ximena Garzón, ministra de Salud que hoy asumió su despacho de manera oficial.

Garzón manifestó que el proceso de vacunación se cumplirá con orden y dignidad, con el objetivo claro de proteger a la población, de cuidar al personal de salud, con brigadas móviles en todo el territorio y se iniciará por los cantones de mayor incidencia y mortalidad por la enfermedad.

Lasso: 'No nos toca fácil, pero no tenemos miedo'

“Todo el personal del sistema de salud va a recibir la vacuna, todos. Cuidamos a quien nos cuida”, aseguró la Ministra, y se incluirá al personal de las brigadas. “Los adultos mayores con limitaciones en su movilidad serán atendidos en sus centros y viviendas. También a los cuidadores y familiares que están a su cargo”, agregó.

Con ese objetivo, pidió a municipios, universidades y otras instancias que instalaron puntos de vacunación que sigan apoyando en coordinación con el Ministerio de Salud. Para alcanzar la meta de vacunar a nueve millones de personas en los 100 primeros días de Gobierno se ha diseñado el plan operativo a través de puestos fijos, campañas masivas en coordinación con los municipios para determinar los lugares y brigadas móviles. “Detendremos el virus donde más daño causa”, manifestó.

Plan integral

Junto al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, trabajará en el plan nacional de salud, que tendrá objetivos medibles y claros a corto, mediano y largo plazos. El segundo mandatario acompañó a Garzón a asumir el despacho y su primer diagnóstico fue que el sistema de salud pública en el país era deplorable, por lo que prometió que esta realidad cambiará. “Cero corrupción, no más reparto de hospitales, no más entrega de carnés, no más funcionarios del Ministerio de Salud que luego de rotar por todos los cargos pasan a ser proveedores del Ministerio”, ofreció. “La enfermedad principal que tiene el país este rato se llama corrupción”, manifestó Borrero.

El Vicepresidente dijo que es necesario trabajar en el nuevo sistema de salud y cambiar el modelo de atención, para que no existan miles de personas a la espera de una cirugía, para que las citas médicas se otorguen en el menor tiempo posible y no en más de tres meses, como ocurre al momento, para que los medicamentos que se entreguen a los pacientes sean los necesarios y no los que sobran porque han comprado en exceso.

Transición diferente

El Ministerio de Salud ha sido una Cartera de Estado conflictiva y complicada, aseguró Borrero. Por eso, saludó la presencia del exministro Camilo Salinas para que la transición sea transparente, cordial, coordinada. Salinas deseó éxitos a los nuevos funcionarios y dijo que el país amaneció con promesas positivas de cambios. En lo relacionado a ese Ministerio, reconoció que le hace falta estabilidad y mejorar su institucionalidad. “En los últimos años no se ha dedicado a hacer salud pública, sino otro tipo de acciones”, aseguró el exfuncionario.