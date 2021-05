1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 21 Mayo 2021

Cecilia Velasque, subcoordinadora de Pachakutik, sobre la renuncia del expresidenciable Yaku Pérez, señala que el Movimiento Indígena "no responde a individualidades" y "aquellos que no estén de acuerdo tienen el derecho de irse. No nos vamos a concentrar en eso”.

"El Movimiento no tiene compromisos absolutamente con nadie, tenemos un acuerdo programático con la ID que se hico pública por los medios de comunicación. Cualquier acuerdo sea coyuntural o permanente, siempre será comunicado al país", dijo en entrevista con Pichincha Universal.

Invita a Yaku Pérez a demostrar con pruebas la existencia de un pacto con la derecha de la cual él denunció, "con el fin de que nos demuestre para corregir y decir que nos equivocamos. Lo importante es dar respuesta al pueblo ecuatoriano".

Según Velasque, la falta de acuerdos al interior de la Asamblea para la conformación de las 15 comisiones, respondería a un "pacto de la nueva derecha o de la derecha conservadora, nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie".

Sánchez: no han existido presiones a asambleístas para votar con la mayoría