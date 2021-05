1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 19 Mayo 2021

La legisladora de UNES, Pierina Correa, negó este miércoles 19 de mayo, que sea parte de "jugadas políticas" en contra de su bloque y tendencia tras su decisión de impedir una reconsideración de la votación por Henry Kronfle para presidente del Parlamento.

"Nadie nace sabiendo. Yo cuando he asumido cualquier cargo o responsabilidad, he actuado en estricto apego a la Ley y de manera responsable", dijo sobre su decisión en la Asamblea que dejó a los socialcristianos fuera de la Presidencia.

Explicó, que a pesar de la bajada de CREO del acuerdo con Jaime Nebot, líder del PSC, y UNES, se iba a volver a proponer a Henry Kronfle para la Presidencia del Legislativo.

"Yo manifesté que no estaba deacuerdo, ya que no había tenido los votos necesarios y que no iba a pasar. Yo propuse que plantearan otro nombre, pero no lo hicieron y pasó lo que pasó", dijo al expresar que durante el Pleno leyó el artículo que indicaba que se podía proponer el mismo nombre.

Sin embargo, se podía mocionar a Salvador Quispe de Pachakutik, pero no a Kronfle, porque ya había sido reconsiderado.

Según el expresidente Rafael Correa, su hermana "pagó derecho de piso" al no dar paso a la moción de la legisladora socialcristiana, Dallyana Passailaigue. "Había una laguna legal. Eso es cierto. Y podría interpretarse para cualquier lado... lamentablemente cinco abogados asesores legislativos del periodo anterior le dijeron que no era posible. Y ella lo aceptó".